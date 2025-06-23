الشركات الناشئة بالإمارات تجمع استثمارات بـ 318.2 مليون درهم

دبي (الاتحاد)

جمعت الشركات الناشئة في الإمارات استثمارات بقيمة 86.7 مليون دولار «ما يعادل 318.18 مليون درهم» من خلال 14 صفقة خلال شهر مايو الماضي، ما يمثل نحو 30% من قيمة الاستثمارات التي جمعها هذا النوع من الشركات في منطقة الشرق الأوسط، بإجمالي 289 مليون دولار، وفق تقرير حديث صادر عن شركة «ومضة» التي تستثمر في الشركات الناشئة.

وتواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات جاذبيةً وأماناً للشركات الناشئة في العالم، حيث تشير البيانات الجديدة وآراء المستثمرين إلى زخم متزايد في نظام بيئة ريادة الأعمال الإقليمي.

وبالتزامن مع هذا الإعلان، أعلن صندوق دبي للمستقبل (DFDF)، وهو أحد صناديق التمويل التي تملكها دبي ويدعم الشركات الناشئة، عن التزامات رأسمالية تجاوزت 1.65 مليار دولار العام الماضي، مقدماً دعماً استراتيجياً لأكثر من 190 شركة من الشركات التي تضمها محفظته الاستثمارية.

وفي هذا السياق، قال عبدالمالك ميراخميدوف، رائد أعمال ومدير ومؤسس مشارك لشركة «سكالو تكنولوجيز»: يعتبر تأثير صندوق دبي للمستقبل (DFDF) جزءاً من جهد مستدام أوسع نطاقاً تبذله السلطات الحكومية في دولة الإمارات التي أنشأت بيئة أعمال ديناميكية وداعمة، تجذب رواد مؤسسي الأعمال الإقليميين والدوليين.

ويضيف ميراخميدوف: إن بيئة الأعمال في الإمارات مدهشة، حيث أسست الحكومة إطاراً تنظيمياً مريحاً للغاية، يسمح للشركات الناشئة بالنمو بكل ثقة، وإن جاذبية الدولة لرواد الأعمال تتجاوز التمويل بكثير، حيث توفر أبوظبي ودبي كل ما تحتاجه الشركات الناشئة للنمو، والوصول إلى رأس المال، والبنية التحتية المبتكرة، والمواهب، وجودة حياة لا مثيل لها.

واستطرد ميراخميدوف: تتيح لنا دولة الإمارات التواصل مع المزيد من الشركاء المحتملين مثل مجموعة تقنية عالمية تركز على القطاعات سريعة النمو في الاقتصاد الرقمي، وتتمتع الشركات الناشئة هنا بسهولة الوصول إلى رأس المال الاستثماري والمستثمرين، كما تساعد مسرعات الأعمال، ومساحات العمل المشتركة، ومراكز الأبحاث، الشركات في مراحلها الأولى على الانطلاق، مما يهيئ بيئة ناشئة داعمة وسريعة النمو.

وأشار إلى أن قطاعات مثل قطاع التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والتنقل، والتجارة الإلكترونية شهدت نمواً سريعاً بفضل إصلاحات السياسات، وتأشيرات الدخول طويلة الأجل، والصناديق الحكومية التي تهدف إلى مساعدة الشركات الناشئة على النمو.

وتابع ميراخميدوف أن كلاً من أبوظبي ودبي تقدمان بيئة مثالية للنمو، حيث توفران مناطق حرة مخصصة لشركات التكنولوجيا، وترخيصاً بسيطاً، وإعفاء من ضريبة الدخل، مما يسهل إطلاق الشركات وتوسعها.