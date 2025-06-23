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انتهاك صارخ

انتهاك صارخ
24 يونيو 2025 00:15

إدانة إماراتية لاستهداف الحرس الثوري الإيراني، قاعدة العديد الجوية في دولة قطر الشقيقة، ومطالبة بوقف فوري للتصعيد العسكري، لما له من خطورة في جر المنطقة إلى مسارات خطيرة يمكن أن تقوض الأمن الإقليمي، وترتب تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين، خاصة أن هذا الاستهداف يعتبر انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
 لطالما عكست تحركات الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للوصول إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران، دورها التاريخي في تقريب وجهات النظر، وأبرزت رؤيتها في تحقيق الاستقرار الإقليمي، كما عبَّرت بوضوح عن موقفها الثابت والراسخ في رفض التصعيد العسكري، وجسدت حرصها على العمل بشراكة لتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة، وتجنب انزلاق المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار.
المواجهات العسكرية لا يمكن أن تكون حلاً لقضايا منطقة الشرق الأوسط التي عانت شعوبها وما زالت تعاني جراء الحروب وآثارها الإنسانية الكارثية؛ لذلك فإن الإمارات تدعو إلى تغليب الحكمة والمسؤولية في هذه الظروف، من خلال الانخراط الجاد في معالجة القضايا المصيرية عبر فتح قنوات للحوار تسهم في الوصول إلى حلول سلمية، بما يجنب المنطقة وشعوبها مزيداً من الأزمات، ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.

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