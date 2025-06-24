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الرياضة

8 ميداليات لمنتخب البلياردو والسنوكر في كأس الاتحاد العربي

8 ميداليات لمنتخب البلياردو والسنوكر في كأس الاتحاد العربي
24 يونيو 2025 11:23

طنجة (وام)
رفع منتخب الإمارات، رصيده في بطولة كأس الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر، التي استضافتها مدينة طنجة المغربية، إلى 8 ميداليات، بواقع 4 في البلياردو، و4 في السنوكر، بعد تتويجه بميداليتين ذهبيتين جديدتين في البلياردو مع ختام البطولة.
وجاءت الذهبية الأولى عن طريق اللاعب محمود شريف، إثر فوزه في نهائي فردي الـ10 كرات على السعودي مهند الغميز، بنتيجة 11-5، ليحرز ذهبيته الثانية في البطولة، بعد تتويجه سابقاً بلقب فردي الـ9 كرات.
أما الذهبية الثانية، فكانت في مسابقة الفرق (10 كرات)، وحققها ثنائي منتخبنا محمود شريف، وخالد الزرعوني، بفوزهما في النهائي على ثنائي المنتخب المصري بنتيجة 11-4.
وبلغت حصيلة المنتخب بنهاية البطولة، التي أقيمت خلال الفترة من 14 إلى 23 يونيو الجاري، 8 ميداليات، توزعت في البلياردو إلى 3 ذهبيات (في فردي الـ9 كرات، وفردي الـ10 كرات، والفرق 10 كرات)، بالإضافة إلى برونزية في فردي الـ9 كرات، وفي السنوكر إلى ذهبية في الزوجي، وفضيتين في الفردي والفرق، وبرونزية في الفردي.

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