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علوم الدار

بتوجيهات محمد الشرقي.. انطلاق المرحلة الأولى لمبادرة «تحدّي الحساب الذهني» لطلبة الفجيرة

بتوجيهات محمد الشرقي.. انطلاق المرحلة الأولى لمبادرة «تحدّي الحساب الذهني» لطلبة الفجيرة
24 يونيو 2025 16:31

الفجيرة (وام) انطلقت بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، المرحلة الأولى من مبادرة «تحدّي الحساب الذهني» في مدارس إمارة الفجيرة، ضمن خطةٍ طموحةٍ تهدفُ إلى تعزيز المهارات الذهنية لدى الطلبة، وتنمية قدراتهم على التفكير السريع والتحليل العقلي، بما يُواكب توجّهات الإمارة ومتطلبات العصر الرقمي وتقنيات المستقبل.

وانطلقت المرحلة الأولى من المبادرة بتشكيل لجنة مختصة تضم مُمثلين عن مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ووزارة التربية والتعليم، والمنطقة التعليمية بالإمارة، وخبراء مختصين، لوضع الآليات اللازمة لإدخال الحساب الذهني في المدارس بشكل منهجي، ضمن البرامج الصفيّة واللامنهجية.

كما تم تمكين 50 معلماً ومعلمة من مختلف المدارس، معظمهم من معلمي الرياضيات، من خلال تدريب مكثف بالتعاون مع مركز «Smart Brain» العالمي، لتزويدهم بالأدوات والأساليب التعليمية اللازمة لتفعيل الحساب الذهني داخل الفصول الدراسية.

وشهد التحدي تنظيم منافسات وتصفيات داخل المدارس، أعقبتها مسابقات على مستوى المجموعات المدرسية، وصولاً إلى التحضير لإطلاق المسابقة النهائية السنوية على مستوى الإمارة، التي ستُمثل مخرجاً طبيعياً لهذا الجهد المتكامل، وبوابة لاكتشاف وتبني الطلبة ذوي القدرات المتميزة في الحساب الذهني والبرمجة.

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وأكد الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، أن إطلاق المبادرة يأتي ترجمةً لرؤية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، نحو الاستثمار في طاقات الكوادر الشابة، وتطوير منظومة التعليم لتكون أكثر ارتباطاً بالمهارات الحياتية والذهنية.

وأوضح الزيودي أن المرحلة الأولى وضعت الأساس القوي للمضي قدماً في ترسيخ التعليم النوعي في مدارس الإمارة، مشيراً إلى أن التحدي يرسخ الحساب الذهني كعنصر أساسي في العملية التعليمية، ويُسهم في اكتشاف المواهب الناشئة في مجالات البرمجة والابتكار.

وتُمثّل هذه المرحلة التأسيسية تمهيداً لانطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، التي تبدأ خلال العطلة الصيفية وتشمل تدريباً مكثفاً لنخبة من الطلبة الذين تم ترشيحهم بناءً على أدائهم في المرحلة الأولى، وسيتم تدريبهم بما يضمن الارتقاء بقدراتهم إلى مستويات تنافسية أعلى، ويُمهّد لإطلاق مسابقة مُتخصصة على مستوى الإمارة تعزز روح التحدي والإبداع بين الطلبة.

مسابقة الحساب الذهني
الفجيرة
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