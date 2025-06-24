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استقرار إقليمي

استقرار إقليمي
25 يونيو 2025 00:01

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يؤكد في اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان، ترحيب الإمارات بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، والذي يشكل خطوة نحو خفض التصعيد، وتهيئة بيئة داعمة للاستقرار الإقليمي، فيما تضمن الاتصال تثميناً إيرانياً لموقف دولة الإمارات وتضامنها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه الاستهداف العسكري الإسرائيلي لأراضيها.
الإمارات التي ثمَّنت الجهود الأميركية والقطرية للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، أكدت أهمية الحاجة إلى توفير أسباب نجاح الاتفاق، انطلاقاً من موقفها الثابت الداعي إلى ضرورة ضبط النفس، وتغليب الحلول السياسية والحوار؛ لتجنيب المنطقة المزيد من الصراعات التي تعرقل فرص التنمية، وتهدد أمن شعوبها.
الإمارات سعت على مدى أيام الأزمة، عبر دبلوماسية نشطة واتصالات ومشاورات، لاحتواء التصعيد والتوتر في المنطقة، والحيلولة دون حدوث تداعيات خطيرة قد تتسبب باتساع الصراع الإقليمي، وحثت الأمم المتحدة ومجلس الأمن على ضمان الالتزام بالقانون الدولي، كما عملت الدولة على دعوة الأطراف كافة إلى التحلي بالحكمة، وتقريب وجهات النظر، لحفظ المنطقة وشعوبها من ويلات الصراعات، وتفادي تداعياتها الإنسانية والأمنية. 

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