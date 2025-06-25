مدرب بنفيكا: الفوز على بايرن نتيجة العمل الجماعي



واشنطن (د ب أ)

رغم البداية البطيئة لفريق بنفيكا في بطولة كأس العالم للأندية، حيث احتاج إلى انتفاضة متأخرة، ليدرك التعادل 2/2 أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني في مباراته الافتتاحية، غير أن الفريق البرتغالي أنهى دور المجموعات بقوة. وتمكّن من الفوز على بايرن ميونيخ بهدف نظيف، حمل توقيع أندرياس شيلدروب، ليخطف صدارة المجموعة الثالثة في الجولة الأخيرة.

وأشار المدرب برونو لاجي إلى أهمية العمل الجماعي، وتذكر مواجهة فريقه السابقة أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا خلال نوفمبر الماضي، والتي انتهت بفوز الفريق الألماني بهدف نظيف، كأساس لبناء خطة الانتصار يوم الثلاثاء.

وقال لاجي بعد المباراة: «كان الأمر نتيجة عمل جماعي. أعتقد أننا قدمنا أداء جماعياً حقيقياً، لكننا أيضاً واجهنا بايرن من قبل، ونعرف تماماً مدى صعوبة اللعب أمامه. لذلك تعلمنا من تلك المباراة، أنه من المهم أن نركّز فيما سنفعله عندما تكون الكرة بحوزتنا. أعتقد أننا نفذنا ذلك بشكل ممتاز، فعندما سنحت لنا الفرصة للهجوم بسرعة، قمنا باستغلالها، وحين أتيحت لنا الفرصة للسيطرة على المباراة والاستحواذ على الكرة، فعلنا ذلك أيضاً بنجاح».

وأبدى لاجي سعادته الكبيرة بإنهاء دور المجموعات برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات، حيث تعادل مع بوكا جونيورز، ثم حقق فوزاً كاسحاً على أوكلاند سيتي النيوزيلندي 6/ صفر، قبل أن يفوز على بايرن ميونيخ 1/ صفر، هذه النتائج تمهّد الطريق لمواجهة قوية في دور الـ16 أمام وصيف المجموعة الرابعة تشيلسي.

واختتم المدرب حديثه بالقول: «قدمنا شوطاً أولاً رائعاً، ولا أذكر أن بايرن ميونيخ حصل على فرصة خطيرة خلاله. سنحت لنا فرصة أخرى عبر [إيفانجيلوس] بافليديس، وفي الشوط الثاني أتيحت لنا فرصة جيدة مع كوكو». وأكد: «بالطبع، حصلوا هم أيضاً على فرصتين خطيرتين، لكن في النهاية، ما حققناه يُعد إنجازاً كبيراً، خاصة بفضل العمل الجماعي الذي قام به اللاعبون. نجحنا في تصدر المجموعة، والآن سنواصل مشوارنا في البطولة».