«يوم التجارب» يُدشن برنامج الجزيرة والسيتي لـ«نجوم المستقبل»

مراد المصري (أبوظبي)

حقق «يوم التجارب المفتوح»، الذي أقيم في أبوظبي، نجاحاً لافتاً في أولى خطوات الشراكة للبرنامج الجديد الذي تُشرف فيه «مدارس السيتي لكرة القدم» على «المرحلة التأسيسية» في أكاديمية البراعم بنادي الجزيرة، حيث استعرض اللاعبون الصغار من عمر 6 إلى 9 سنوات مهاراتهم الكروية أمام مدربي مدارس السيتي لكرة القدم وأكاديمية البراعم في نادي الجزيرة.

ويهدف هذا البرنامج إلى اكتشاف المواهب من سن مبكرة، ومنحهم فرصة الدخول في مسار تدريبي قد يقودهم لاحقاً إلى توقيع عقود احترافية، ويُعد مدربو مدارس السيتي لكرة القدم من الأفضل في المنطقة، إذ يتلقون تأهيلهم الشامل لدى أكاديمية مانشستر سيتي في المملكة المتحدة، ويحمل جميعهم شهادات اعتماد من «يويفا».

ويمثل البرنامج المشترك مع أكاديمية البراعم في نادي الجزيرة إضافة نوعية إلى برنامج أكاديمية مانشستر سيتي القائم في الدولة، والذي يشهد تدريب أكثر من 4000 لاعب ولاعبة أسبوعياً في تسعة مواقع مختلفة على مستوى الدولة، ويوفر البرنامج بيئة مثالية لتطوير المواهب الناشئة، بما يضمن مواصلة مسيرة التدريب عالي المستوى، والذي أثمر خلال العقد الماضي عن انتقال أكثر من 100 لاعب إلى أكاديميات احترافية.

ويرى المسؤولون في أكاديمية البراعم في نادي الجزيرة ومدارس السيتي لكرة القدم أن برنامجاً جديداً ومبتكراً يمكن أن يشكل نقطة انطلاق حقيقية نحو إعداد نجوم ينضمون إلى صفوف الفريق الأول في نادي الجزيرة «فخر أبوظبي»، ورفد المنتخب الوطني مستقبلاً، وقال سيمون هيويت، رئيس العمليات الكروية في مجموعة السيتي لكرة القدم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن التعاون مع أكاديمية البراعم بنادي الجزيرة يعزز التزام المجموعة بتوفير فرص اللعب للأطفال والمساهمة في تطوير كرة القدم بالإمارات، وقال: «متحمسون للغاية للعمل إلى جانب أكاديمية البراعم في نادي الجزيرة، بهدف تطوير نجوم كرة القدم في دولة الإمارات، في أولى خطاهم نحو مسار احترافي واعد، وحقق نادي الجزيرة نجاحات كبيرة في رعاية المواهب المحلية في أبوظبي على مدى سنوات، وستسهم أكاديمية مانشستر سيتي لكرة القدم الآن في دعم هذه الجهود، وتمثل هذه الشراكة فرصة فريدة لتقديم خبرات مدربينا الذين تلقوا تدريبهم في أكاديمية مانشستر سيتي في المملكة المتحدة، ويعتمدون منهجية النادي العالمية الرائدة، بما يضمن تنمية قدرات اللاعبين الصغار في هذه المرحلة التأسيسية الحيوية».

وتابع: «يشمل البرنامج حصصاً تدريبية أسبوعية، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام اللاعبين الصغار لخوض مباريات تنافسية والمشاركة في دوريات وبطولات مثل«دوري مانشستر سيتي أبوظبي»و«كأس مانشستر سيتي أبوظبي»، كما أننا نحضر خططاً للمشاركات خارج الدولة، بما يضمن انطلاقة قوية لمسيرة اللاعبين منذ المراحل المبكرة. نأمل أن نرى هؤلاء اللاعبين يتطورون مستقبلاً، وينتقلون إلى الأكاديمية الرئيسة في نادي الجزيرة، وصولاً إلى تمثيل الفريق الأول».

وبدوره، عبر كريس مكارثي، مدير أكاديمية البراعم في نادي الجزيرة، عن إعجابه بما شاهده خلال يوم التجارب المفتوح، مؤكداً أن التعاون مع أكاديمية مانشستر سيتي لكرة القدم يشكل خطوة واعدة لمستقبل النادي، وقال: «تُسهم هذه الشراكة بشكل كبير في تطوير لاعبي الفئة العمرية من 6 إلى 9 سنوات في أكاديمية النادي، إذ تتيح الفرصة لعدد أكبر من اللاعبين للانضمام إلى البرنامج، مع اكتساب المهارات الأساسية في سن مبكرة من خلال الطاقم التدريبي رفيع المستوى الذي تتميز به مدارس السيتي لكرة القدم».

وأضاف: «يولي نادي الجزيرة اهتماماً كبيراً بتأهيل نجوم المستقبل، وقد نجح العديد منهم في الوصول إلى الفريق الأول وتمثيل المنتخب الوطني، وتمثل هذه الشراكة مساراً واضحاً يبدأ من سن السادسة، يمكن من خلاله تحويل الحلم إلى واقع بالاجتهاد والمثابرة على مدار رحلة التطوير».