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الرياضة

انتخابات اتحاد كرة السلة 24 أغسطس

انتخابات اتحاد كرة السلة 24 أغسطس
26 يونيو 2025 12:30

علي معالي (أبوظبي)
أعلنت لجنة الانتخابات باتحاد كرة السلة عن إجراء انتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة 2025-2028، يوم 24 أغسطس المقبل، وذلك بعد أن عقدت اللجنة اجتماعها الأول يوم الاثنين الماضي، برئاسة المستشار بدر الحمادي.
وحددت اللجنة كل الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، حيث أعلنت عن فتح باب الترشُح على منصب رئيس الاتحاد، خلال الفترة من 30 يونيو الجاري حتى 3 يوليو المقبل، كما قررت اللجنة فتح باب الترشُح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، خلال الفترة من 23 يوليو حتى الأول من أغسطس.
وأعلنت لجنة الانتخابات الجدول الزمني، والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالعملية الانتخابية الجديدة، بداية من يوم 30 من الشهر الجاري موعد فتح باب الترشُح لمنصب الرئيس، مروراً بكافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية كالتالي: دراسة طلبات الترشح للرئاسة من قبل اللجنة، خلال الفترة من 4 حتى 17 يوليو المقبل، وإصدار القائمة المعتمدة لمرشحين الرئاسة يوم 18 يوليو المقبل، على أن يكون فتح باب الاعتراضات، خلال الفترة من 19 حتى 22 يوليو المقبل.
أما فيما يخص عضوية مجلس الإدارة، فقد تقرر فتح باب الترشُح يوم 23 يوليو حتى الأول من أغسطس المقبلين، ودراسة طلبات الترشُح، خلال المدة من 2 حتى 15 أغسطس المقبل، وإصدار القائمة المعتمدة لمرشحي عضوية المجلس يوم 16 أغسطس، وإصدار القوائم الانتخابية النهائية يوم 18 أغسطس، على أن يكون توجيه الدعوة الرسمية للاجتماع الانتخابي يوم 24 أغسطس المقبل.
كانت لجنة الانتخابات برئاسة المستشار بدر الحمادي، ونائبه عبدالناصر يوسف عمران، وعضوية كل من سالم بن علي، وطارق صالح، وخالد غابش، قد عقدت اجتماعها الأول يوم الإثنين الماضي، وتم تعيين نرمين محمد فكري السكرتيرة الإدارية بالاتحاد، مقررة للجنة الانتخابات.
وتم تشكيل لجنة الطعون الانتخابية من وليد بني حماد رئيساً، وعضوية عادل محمد الجسمي، عبدالله فرج عبدالله، وعلي علي راشد الكتبي، وفي الاجتماع الأخير غير العادي للجمعية العمومية للاتحاد تم التصديق على هاتين اللجنتين، والنظام الانتخابي للاتحاد.

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