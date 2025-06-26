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علوم الدار

محمد بن راشد: 217 مليار درهم إنفاق الزوار الدوليين في الإمارات 2024

محمد بن راشد: 217 مليار درهم إنفاق الزوار الدوليين في الإمارات 2024
26 يونيو 2025 15:34

 أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أنه في مؤشر جديد على قوة وتنوع اقتصادنا الوطني، أشار تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى إنجازات استثنائية لقطاع السياحة الإماراتي، حيث بلغ إجمالي إنفاق الزوار الدوليين أكثر من 217 مليار درهم خلال العام السابق، بالإضافة لإنفاق سياحي محلي بلغ 57 مليار درهم.


وقال سموه عبر حسابه في منصة «إكس»: «في مؤشر جديد على قوة وتنوع اقتصادنا الوطني.. أشار تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى إنجازات استثنائية لقطاع السياحة الإماراتي.. حيث بلغ إجمالي إنفاق الزوار الدوليين أكثر من 217 مليار درهم خلال العام السابق … بالإضافة لإنفاق سياحي محلي بلغ 57 مليار درهم … 
دولة الإمارات واحدة من ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح متفوقة على دول سبقتنا في هذا المجال بمئات السنين. 

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نرحب بالسائح.. ونسعد بالمستثمر.. ونحتضن المواهب.. ونبني أفضل بيئة للحياة والسياحة والزيارة.. أهلاً بالعالم».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
محمد بن راشد
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