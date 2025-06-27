رسالة مشجعة من أنشيلوتي إلى نيمار



ساو باولو (أ ف ب)

وجه المدرب الجديد للمنتخب البرازيلي لكرة القدم، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، رسالة مشجعة لنجم سانتوس الحالي نيمار حثه فيها على «الاستعداد جيدا» من أجل مونديال 2026، معتبرا إياه «لاعبا في غاية الأهمية» رغم الإصابات الكثيرة التي أثرت على مسيرته.

وقال أنشيلوتي في مقابلة نشرها موقع اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) على مواقع التواصل الاجتماعي «يجب عليه الاستعداد جيدا ولديه الوقت الكافي لذلك»، مضيفا «إنه لاعب في غاية الأهمية بالنسبة لنا في ما يخص كأس العالم».

ومدّد نيمار (33 عاما) الثلاثاء حتى نهاية العام عقده مع سانتوس، النادي الذي بدأ فيه مسيرته الكروية وعاد إليه في نهاية يناير بعدما تركه في 2013 للانضمام إلى برشلونة الإسباني ومن بعده باريس سان جرمان الفرنسي (2017-2023)، وصولا إلى الهلال السعودي الذي لعب معه سبع مباريات فقط خلال 17 شهرا بسبب كثرة الإصابات.

وبعد عودته إلى بلاده، تواصلت مشكلة نيمار مع الإصابات ولم يشارك سوى في 12 مباراة في جميع المسابقات خلال خمسة أشهر مع سانتوس، مسجلا ثلاثة أهداف مع ثلاث تمريرات حاسمة في بطولة ولاية ساو باولو.

وفي الدوري المحلي، لم يشارك نيمار سوى في أربع مباريات من أصل 11 خاضها فريقه الذي يحتل المركز الخامس عشر في الترتيب بفارق الأهداف فقط عن منطقة الخطر.

واستُدعي نيمار إلى المنتخب الوطني لمباراتي مارس (فوز على كولومبيا 2-1 وخسارة أمام الأرجنتين 1-4 في تصفيات مونديال 2026)، لكنه اضطر للانسحاب بسبب إصابة أخرى في الفخذ.

وغاب الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي (79 هدفا) عن التشكيلة الأولى لأنشيلوتي في نهاية مايو. وبغيابه، تأهل أبطال العالم خمس مرات إلى نهائيات 2026 بعد تعادلهم السلبي في الإكوادور وفوزهم على الباراجواي 1-0 في الخامس والعاشر من الشهر الحالي.