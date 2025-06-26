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عام خير

عام خير
27 يونيو 2025 00:01

عام هجري جديد، نستذكر فيه دروس وقيم هذه المناسبة العطرة، ونحن ننعم بالاستقرار في وطننا الغالي، ونجني خيرات التنمية، ونفخر بما تحققه دولتنا كل عام من إنجازات، بدعم ورؤية قيادتنا الرشيدة، صاحبة المواقف الإنسانية النبيلة مع الشقيق والصديق، والحريصة على توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد، وتحقيق الريادة والتفوق في جميع المجالات، وتعظيم المكتسبات الوطنية، وبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم.
أمنيات بعام هجري جديد، يسوده السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وتنعم فيه شعوبنا بالتنمية والازدهار، من خلال التأكيد على العمل الجماعي والإيمان بأهميته في مواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها الصراعات والحروب، وما تفرزه من أزمات إنسانية كارثية من نزوح ولجوء، من أجل بناء عالم أفضل يسوده الاحترام المتبادل، والتضامن الإنساني، والتعايش السلمي، والتفاهم والوئام، والتقارب بين جميع شعوب الأرض.
تهانٍ بعام هجري جديد لقيادتنا الرشيدة التي تنشد لشعبها التقدم والازدهار، والمضي بنا نحو الريادة، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة، ولكل شعوب العالم الخير والرخاء والاستقرار، وكل عام وأنتم بخير.

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