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قوة اقتصادية

قوة اقتصادية
28 يونيو 2025 00:01

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جاءت مشاركة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد الأوراسي، لتضيف لبنة جديدة لبرنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة الإماراتي، وتدفع أوجه التعاون مع الاتحاد إلى آفاق أوسع، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، كما ترسِّخ نهج الإمارات في تعزيز العمل الجماعي لمواجهة التحديات المشتركة.
مشاركة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في هذا الاجتماع المهم، الذي تخلله لقاء سموه الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، تبرز سمعة ومكانة الإمارات كقوة اقتصادية مؤثرة عالمياً، وقدرتها الاستثنائية على تسهيل حركة التجارة العالمية في المنطقة، إلى جانب دورها المحوري في استثمار الفرص والقدرات المشتركة لتحقيق النمو الاقتصادي للإمارات وشركائها في العالم.
اتفاقية الشراكة بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي تُبنى على إنجازات بين الجانبين خلال الفترة الماضية، حيث نمت التجارة الثنائية غير النفطية العام الماضي بنسبة 27%، وهي مرشحة لمزيد من الارتفاع في ظل الإرادة المشتركة للإمارات ودول الاتحاد على توثيق الروابط الاقتصادية، وتعزيز التعاون بين مجتمع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال، بما يحقق المصالح المشتركة ويلبي تطلعات الشعوب نحو التنمية والازدهار.

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