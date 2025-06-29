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علوم الدار

مريم بنت محمد بن زايد: نبارك لأبنائنا وبناتنا الطلبة ما أظهروه من جد والتزام خلال العام الأكاديمي

مريم بنت محمد بن زايد: نبارك لأبنائنا وبناتنا الطلبة ما أظهروه من جد والتزام
29 يونيو 2025 13:35

 قالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، إنه مع اختتام محطة أخرى من رحلة التعلم المستمرة، نبارك لأبنائنا وبناتنا الطلبة ما أظهروه من جد واجتهاد والتزام على مدار العام الأكاديمي.

 

 وأكدت سموها، بمناسبة نهاية العام الأكاديمي 2024 -2025 : كل خطوة قطعتموها، وكل تحد تجاوزتموه، يجسد طموحكم وهمتكم، ويعكس مدى وعيكم ومسؤوليتكم تجاه وطننا الغالي، وهويتنا الراسخة، وقيمنا الأصيلة التي نعتز بها ونحرص على أن تكون منارة في مسيرتكم التعليمية والحياتية.

 

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 وأضافت سموها : لكل طالبة متفوقة وطالب متفوق، أقول "مبارك لكم هذا التميز، فأنتم قدوة مشرفة لزملائكم، ومصدر فخر لنا جميعا، ليكن هذا التميز نقطة انطلاق لمسيرة لا تعرف التراجع، ولتحافظوا دوماً على روح الطموح والمثابرة والإصرار، فبكم يُبنى الوطن، وبعزيمتكم نصنع مستقبلاً واعداً للأجيال القادمة". 

 

 وتوجهت سموها بالشكر والتقدير لأولياء الأمور، الذين كانوا الداعم الأول لأبنائهم، بمتابعتهم اليومية وتشجيعهم المستمر، كما ثمنت جهود المعلمين والمعلمات والمسؤولين والموظفين في الميدان التربوي، الذين قدموا هذا العام وافر العطاء والمعرفة، وأثبتوا التزامهم النبيل برسالة التعليم، ومساهمتهم القيّمة في صناعة أجيال متعلمة، واعية، مثقفة، وقادرة على التكيف والصمود في وجه تحديات المستقبل.

المصدر: وام
الطلبة
الإمارات
مريم بنت محمد بن زايد
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