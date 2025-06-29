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تفوق ومتيز

تفوق ومتيز
30 يونيو 2025 00:15

طلبة الثانوية العامة يسجلون تفوقاً وتميزاً في نهاية العام الدراسي، ويحققون مراكز أولى بحرصهم ومثابرتهم وإصرارهم، مستفيدين من بيئة تعليمية عصرية ترتقي بجودة المخرجات التعليمية، وتتماشى مع الخطط الطموحة للدولة تجاه أجيال المستقبل، وينهلون من خبرات ومعارف الهيئات التعليمية التي تتمتع بأعلى درجات الكفاءة والمهنية، وسط دعم مستمر ومتابعة من أولياء الأمور والسهر على راحة أبنائهم.
التعليم يتصدر أولويات القيادة الرشيدة الحريصة على دعم مسيرة الطلبة، وفق رؤية وطنية تستهدف تزويد الأجيال الجديدة بأفضل المعارف والمهارات وأدوات التكنولوجيا، وتشجع على الابتكار، وتنشد الريادة والتنافسية، للارتقاء بجودة التعليم وتوظيفه في الوصول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق التنمية المستدامة، وبما يعزز مكانة الإمارات مركزاً جاذباً للتميز الأكاديمي.
 يحق للطلبة المتفوقين الفرح بإنجازهم، وبداية انطلاقتهم للمشاركة الفاعلة في مسيرتنا التنموية التي توظف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للنهوض بالتعليم، وتسهم في إعداد وتأهيل أجيال واعية ومتمكنة، تفكر بالصدارة والريادة، ومتسلحة بأهم أدوات المعرفة، وتخطط لمستقبلها بكل ثقة واقتدار، وترفد الاقتصاد الوطني بموارد بشرية على قدر عالٍ من الكفاءة، كما تعمل على تعزيز تنافسية الدولة في مختلف المجالات.

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الثانوية العامة
الإمارات
التعليم
الذكاء الاصطناعي
التكنولوجيا التطبيقية
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