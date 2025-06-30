بايرن ميونيخ يضرب موعداً نارياً مع سان جيرمان في «مونديال الأندية»

ميامي (رويترز)



سجل هاري كين هدفين قاد بهما بايرن ميونيخ إلى الفوز 4-2 على فلامنجو، في مباراة مثيرة على ملعب هارد روك، والتأهل لمواجهة أوروبية خالصة أمام باريس سان جيرمان في دور الثمانية من كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة بالولايات المتحدة.

وسجل كين هدفاً في كل شوط بعد أن تقدم البايرن بهدف مبكر سجله إريك بولجار لاعب فلامنجو بالخطأ في مرمى فريقه، بينما سجل ليون جوريتسكا الهدف الآخر للفريق البافاري، وقلص فلامنجو، الذي ارتكب أخطاء دفاعية ساذجة، الفارق مرتين خلال المباراة عن طريق جيرسون وجورجينيو.

ووسط دعم من جماهيره المتحمسة، لعب فلامنجو بشراسة، لكن الدقة كانت أفضل من جانب البايرن الذي ترجم تسديداته إلى أهداف، وجنى ثمار البداية القوية والتقدم بهدفين خلال أول عشر دقائق.

وقال كين «كانت مباراة صعبة، كنا نلعب أمام فريق قوي للغاية في ظروف صعبة، إذ كان الطقس حاراً للغاية».

وأضاف «أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد لفترات طويلة، لكن في كل مرة تراجع فيها تركيزنا، كانوا يستعيدون توازنهم ويصعبون الأمور، الهدف الرابع كان مهماً لتهدئة الأعصاب، وقد نجحنا في التعامل مع الموقف بشكل جيد».

واستعرض سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، قوته عندما تغلب بسهولة 4-صفر على إنتر ميامي، وسجل أهدافه الأربع خلال الشوط الأول، إذ تراجعت حدته الهجومية في الشوط الثاني، لينجو إنتر ميامي ونجمه ليونيل ميسي مما كان من الممكن أن يصبح هزيمة مذلة.

وحقق البايرن بداية قوية وتقدم في الدقيقة السادسة، عندما حول إريك بولجار كرة من ركلة ركنية إلى مرمى فريقه بالخطأ، وبعدها بثلاث دقائق، عزز كين تقدم البايرن بكرة منخفضة ارتطمت بالقائم وسكنت الشباك، واستعاد فلامنجو توازنه، وكان قريباً من التسجيل في الدقيقة 15، لكن مانويل نوير أحبط محاولة من لويس أراوجو.

وبعد استراحة التبريد بقليل، قلص الفريق البرازيلي الفارق عندما أطلق جيرسون كرة قوية مرت تحت العارضة مباشرة داخل الشباك، وهو ما أثار هتافات صاخبة من الجماهير.

وعزز البايرن تقدمه مجدداً قبل نهاية الشوط الأول عندما استغل جوريتسكا مساحة كبيرة تركها دفاع فلامنجو، وأطلق كرة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس أوجستين روسي.

وشهدت المباراة بعض التوتر بعد تدخل قوي من بولجار على كين، إذ واجه فلامنجو صعوبة في السيطرة على مشاعر الإحباط.

وقلص فلامنجو، الذي يدربه فيليبي لويس، الفارق مجدداً بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني، إذ حصل على ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد من جانب مايكل أوليس، وسدد جورجينيو الكرة في شباك نوير.

وبعدها تأرجحت وتيرة اللعب وهدد فلامنجو منافسه بهجمات مرتدة سريعة، لكن البايرن صمد قبل أن يضيف كين الهدف الثاني له والرابع للفريق بتسديدة منخفضة في الدقيقة 73.