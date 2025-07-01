"الشيوخ الأميركي" يواصل مناقشة مشروع قانون ترامب للموازنة

يواصل أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء جلستهم الرامية للتصويت على مشروع قانون الموازنة.

ناقش أعضاء المجلس على مدى أكثر من 20 ساعة متواصلة مشروع القانون في إطار جلسة بدأت صباح الاثنين من دون التوصل إلى مرحلة التصويت عليه.

وحذّر ترامب على صفحته على موقع "تروث سوشال" من أن "عدم إقرار هذا القانون سيترجم بزيادة كبيرة في الضرائب بنسبة 68%، الأكبر في تاريخ" البلاد.

وبالرغم من سيطرة الجمهوريين على مجلسي الكونغرس، إلا أن نتيجة التصويت لا تزال غير محسومة.

وقال في رسالة صباحية إنه "يُحقق أكبر خفض ضريبي على الإطلاق، ويعزز أمن الحدود بشكل غير مسبوق ويؤمن ملايين الوظائف وزيادات في رواتب العسكريين والمحاربين القدامى، وأكثر من ذلك بكثير".

وسيطرح مشروع القانون لاحقا على مجلس النواب الذي اعتمد نسخته الخاصة، لاقراره بشكل نهائي.

ينص مشروع القانون على تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترامب الأولى، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة.



