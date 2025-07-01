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خدمة الحجاج

خدمة الحجاج
2 يوليو 2025 00:15

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يوجِّه دوماً بالارتقاء بخدمات حجاج الإمارات، وتقديم كل ما يلزم من تسهيلات من أجل ضمان راحتهم وتأديتهم المناسك بكل يسر وسهولة، كما يحرص سموه في كل موسم على التواصل مع مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات للاطمئنان على أوضاعهم ومتابعة شؤونهم في الأراضي المقدسة، وتيسير مهام المكتب، ودعم جهوده في خدمة حجاج الدولة.
 ويأتي استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفد مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات واللجان التابعة المعنية بشؤون حجاج الدولة، ليؤكد مضاعفة الجهود، والاستمرار في تقديم أفضل الخدمات والمبادرات والبرامج لحجاج بيت الله الحرام منذ لحظة التسجيل حتى عودتهم إلى ديارهم سالمين، حيث استطاع المكتب تبني معايير فعالة تضمن السرعة في الأداء والتميز، والعمل بروح الفريق الواحد؛ لخدمة الحجاج.
جهود مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات التي بذلها خلال موسم الحج حظيت بإشادة من قِبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في الوقت الذي يعمل فيه المكتب على إعداد الخطط المستقبلية لتطوير خدماته ومبادراته الخاصة خلال السنوات المقبلة، وتوفير خدمات استثنائية لضيوف الرحمن الذين عبَّروا عن شكرهم للقيادة الرشيدة على الاهتمام والدعم   لحجاج الدولة على المستويات كافة.

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محمد بن زايد
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