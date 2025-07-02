أثاث إيطالي فاخر بأسعار استثنائية: "ناتوزي" و"ويسترن" للمفروشات يشاركان في مفاجآت صيف دبي بعروض لا تُفوّت حتى 31 أغسطس

في إطار فعاليات مفاجآت صيف دبي 2025، تقدم ناتوزي إيطاليا وويسترن للمفروشات مجموعة متميزة من العروض على أثاث راقٍ يجمع بين الفخامة الإيطالية والتصميم العصري، وذلك حتى 31 أغسطس.

وتقدّم ناتوزي إيطاليا ضمن تشكيلتها المتميزة باقة متنوعة من الأرائك والكراسي التي تلبي مختلف الأذواق، حيث تبرز أريكة بوتانيك بتصميمها الطبيعي وانسيابيتها المثالية، وأريكة سيمبل التي تجمع بين الراحة والعملية كحل ذكي بسرير مدمج.

كما تضيف أريكة جيو لمسة عصرية بفضل مقاعدها الواسعة ومساندها المريحة، في حين تعبّر أريكة ميلانو عن الجرأة الكلاسيكية بتفاصيل أنيقة. أما أريكة ميلبوت فتوفر وحدات قابلة لإعادة التشكيل لتناسب مختلف المساحات.

وللباحثين عن الفخامة الخالدة، تبرز أريكة بورغيزي بأناقتها المريحة، بينما تجمع أريكة أوبلو بين التصميم الانسيابي والمرونة العصرية، وتقف أريكة ديب بتصميمها المستوحى من الأمواج كقطعة فنية راقية.

أما أريكة إيزي، فهي الخيار الأمثل لتحويل سريع إلى سرير مريح، في حين تجمع أريكة إسترو 3042 بين الجلد الفاخر والخطوط الأنيقة. وتضفي أريكة ليفانت حضورًا قويًا بنسيجها الفاخر، في مقابل أريكة أفانا التي تتميّز بالمقاعد العميقة والتفاصيل الدقيقة.

وتُختتم التشكيلة بلمسة من الرقي التقليدي مع كرسي كوين، الذي يجمع بين الفخامة الكلاسيكية والتفاصيل الراقية، ليشكّل قطعة مميزة في أي مساحة داخلية.

أما لدى ويسترن للمفروشات، فتتنوع التشكيلة لتشمل تصاميم فنية من علامات إيطالية مرموقة، حيث تلفت طاولة آكّو وكرسي فاليري من مينيفورمز الأنظار بأناقتها النحتية وبساطتها المتقنة، بينما تقدّم كاليغاريس مجموعة من الطاولات المميزة مثل إيكارو بحجر الأونيكس، توينز بزجاج النيلو البرونزي، وكارتيسيو بسيراميكها الذهبي الفاخر، إلى جانب سريري نوا وجيل العمليين بإطلالة دافئة ونظام تخزين ذكي.

كما تتألق أعمال تونين كازا بقطع مثل خزانة بلوم وطاولة بليد ذات القاعدة المركزية المنحوتة، وتمنح توماسيلا لمسة من الراحة الراقية مع سرير سونو وخزانة الأدراج VIP التي تجمع بين البساطة واللمعان العصري.

من جهة أخرى، تحتفي ناتوزي إيديشنز بالفخامة المعاصرة عبر أرائك مثل فيغوري وأدرينالينا، وسريري LE05 وغالاتيكو المصمّمين بخامات فاخرة، إلى جانب أريكة كوبنهاغن، مقعد أنجيليكا المتطور، وقطعة بارزة كـأريكة Vigore التي تجمع بين الأناقة والقوة بخطوطها الجريئة ومساند الرأس القابلة للتعديل.

كل قطعة من هذه التشكيلات تعبّر عن براعة التصميم الإيطالي وروح الابتكار، لتمنح كل منزل طابعًا فنيًا راقياً.

مادة إعلانية