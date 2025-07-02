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الرياضة

هامبورج يبدأ الاستعداد لـ «العودة بعد غياب»!

هامبورج يبدأ الاستعداد لـ «العودة بعد غياب»!
2 يوليو 2025 18:53

هامبورج (د ب أ)

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أصبح هامبورج أول فريق في الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا» يبدأ استعداداته للموسم الجديد، والذي سيكون أول موسم له منذ سبع سنوات.
ورحب ميرلين بولزين مدرب هامبورج بلاعبيه في ملعب التدريب، اليوم، وذلك بعد حوالي سبعة أسابيع من صعود الفريق لدوري الدرجة الأولى.
وقال ستيفان كونتز، عضو مجلس إدارة النادي للشؤون الرياضية «هامبورج هنا ليبقى».
وتدرب اللاعبون وسط حضور 300 مشجع، بينما تابع المران 4500 شخص البث المباشر عبر شبكة الإنترنت.
ورحل عدد من اللاعبين الصاعدين مع الفريق عن صفوف هامبورج، حيث انتقل لودوفيت ريس إلى كلوب بروج البلجيكي بعد أربعة مواسم مع الفريق.
ومن غير المتوقع أن يستمر دافي سيلكه هداف دوري الدرجة الثانية برصيد 22 هدفاً، بصفوف هامبورج.
وانتهى تعاقد سيلكه يوم الاثنين الماضي، ولم يتوصل لاتفاق مع إدارة النادي بشأن التجديد، كما غاب عن اختبارات الأداء يومي الاثنين والثلاثاء.
ويبدأ هامبورج مشواره في الموسم الجديد بمواجهة بيرماسينز يوم 16 أغسطس في كأس ألمانيا، بينما يعود إلى «بوندسليجا» بمباراة خارج ملعبه ضد بروسيا مونشنجلادباخ أحد يومي 23 أو 24 أغسطس.
ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكرين تدريبيين في هيرتسوجيناوراخ في بافاريا، ومدينة مايوركا الإسبانية.

هامبورج
الدوري الألماني
البوندسليجا
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