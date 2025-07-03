عبداللطيف الفردان رئيساً لاتحاد السلة بالتزكية



علي معالي (أبوظبي)

فاز عبداللطيف الفردان برئاسة اتحاد كرة السلة في دورته الجديدة بالتزكية، بعد غلق باب الترشيح في الرابعة عصر اليوم، ليقود الفردان اللعبة بعد 25 عاماً، تحت رئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي الذي تولى المهمة منذ عام 2000.

ويعتبر عبداللطيف الفردان الرئيس السادس في مسيرة هذا الاتحاد التي انطلقت عام 1976، وعاصر الرئيس الجديد للاتحاد العديد من القيادات الرياضية للعبة، حيث تواجد في الاتحاد منذ عام 2008 وحتى الآن متدرجاً في مناصب عدة، بداية من أمين عام مساعد لدورة واحدة، ونائباً لرئيس الاتحاد لـ 3 دورات متتالية.

وكان الفردان قد أعلن ترشحه لهذا المنصب عن نادي الشارقة، وذلك بحسب النظام الأساسي الذي أقرته الجمعية العمومية للاتحاد في الاجتماع الأخير، وذلك بعد رفض الجمعية العمومية للائحة الاسترشادية، التي كانت تمنح منصب رئاسة الاتحاد لمرشحين من خارج الأندية.

ويعتبر الفردان من العناصر التي لها تأثيرها في مجال اللعبة خاصة من الناحية الإدارية، حيث تقلد العديد من المناصب في مسيرته، وبدأ مشواره مع السلة لاعباً في نادي الشارقة، ثم تقلد العديد من المناصب الإدارية منها مدير للفريق الأول بنادي الشارقة، حتى وصل إلى منصب نائب رئيس الاتحاد.

وتقام انتخابات مجلس إدارة للدورة الجديدة 2025-2028، يوم 24 أغسطس المقبل.