الجمعة 4 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

عبداللطيف الفردان رئيساً لاتحاد السلة بالتزكية

عبداللطيف الفردان رئيساً لاتحاد السلة بالتزكية
3 يوليو 2025 20:04

 
علي معالي (أبوظبي)
فاز عبداللطيف الفردان برئاسة اتحاد كرة السلة في دورته الجديدة بالتزكية، بعد غلق باب الترشيح في الرابعة عصر اليوم، ليقود الفردان اللعبة بعد 25 عاماً، تحت رئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي الذي تولى المهمة منذ عام 2000.

أخبار ذات صلة
نيويورك نيكس يفاوض «المدرب الأفضل»
منتخبنا يبدأ مشواره بالكويت في «خليجية» السلة للناشئين

ويعتبر عبداللطيف الفردان الرئيس السادس في مسيرة هذا الاتحاد التي انطلقت عام 1976، وعاصر الرئيس الجديد للاتحاد العديد من القيادات الرياضية للعبة، حيث تواجد في الاتحاد منذ عام 2008 وحتى الآن متدرجاً في مناصب عدة، بداية من أمين عام مساعد لدورة واحدة، ونائباً لرئيس الاتحاد لـ 3 دورات متتالية.
وكان الفردان قد أعلن ترشحه لهذا المنصب عن نادي الشارقة، وذلك بحسب النظام الأساسي الذي أقرته الجمعية العمومية للاتحاد في الاجتماع الأخير، وذلك بعد رفض الجمعية العمومية للائحة الاسترشادية، التي كانت تمنح منصب رئاسة الاتحاد لمرشحين من خارج الأندية. 
ويعتبر الفردان من العناصر التي لها تأثيرها في مجال اللعبة خاصة من الناحية الإدارية، حيث تقلد العديد من المناصب في مسيرته، وبدأ مشواره مع السلة لاعباً في نادي الشارقة، ثم تقلد العديد من المناصب الإدارية منها مدير للفريق الأول بنادي الشارقة، حتى وصل إلى منصب نائب رئيس الاتحاد.
وتقام انتخابات مجلس إدارة للدورة الجديدة 2025-2028، يوم 24 أغسطس المقبل.

اتحاد السلة
كرة السلة
إسماعيل القرقاوي
منتخب السلة
انتخابات الاتحادات الرياضية
آخر الأخبار
تصاعد الدخان من أراضٍ زراعية أحرقها المستوطنون في جنوب نابلس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إدانات واسعة لدعوات إسرائيلية بفرض السيطرة على الضفة الغربية
اليوم 01:53
مجمع فوردو النووي قرب مدينة قم في إيران (رويترز)
الأخبار العالمية
إيران تؤكد التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي
اليوم 01:53
تصاعد النيران جراء القصف الحوثي على محطة الوقود في تعز (من المصدر)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بقصف «حوثي» على محطة وقود في تعز
اليوم 01:52
فلسطينيون يجلسون أمام مخبز مدمر جراء القصف الإسرائيلي وسط قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقترح أميركي بشأن وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:52
امرأة تمر قرب مبنى مدمر في مدينة حلب (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو لزيادة الاستثمار في سوريا تلبية لـ«احتياجات هائلة»
اليوم 01:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©