الجمعة 4 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

مساعدات مستدامة

مساعدات مستدامة
4 يوليو 2025 00:01

المساعدات الإماراتية إلى غزة تتدفق بشكل مستمر في إطار عملية «الفارس الشهم 3» التي وجَّه بإطلاقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من خلال وصول سفينة إماراتية جديدة، محمَّلة بمختلف المواد الإغاثية والغذائية؛ لمساندة السكان والتخفيف من معاناتهم وتعزيز صمودهم في وجه الظروف القاسية، وسط النقص الحاد في الغذاء والدواء والماء الصالح للشرب، وانعدام جميع مقومات الحياة الأساسية، ومنع دخول المساعدات إلى القطاع منذ أشهر.
المساعدات الإماراتية إلى غزة تميَّزت بالاستدامة والشمولية منذ اندلاع الحرب المأساوية، حيث تنوعت بين الغذاء والدواء، وتقديم العلاج من خلال المستشفى الميداني في رفح أو استضافة المرضى والجرحى في الدولة، في أكبر عملية إغاثية نظمتها الدولة، لتجسِّد أبهى صور التكافل الرسمي والمؤسسي والشعبي مع الأشقاء، وترسِّخ نهجها الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.
الإمارات تقوم بدور قيادي وريادي مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لمضاعفة الجهود اللازمة لدعم المساعي المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة، كما تعمل على إحلال الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، عبر تعزيز فرص الوصول إلى مسار سياسي، يقود إلى تحقيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

أخبار ذات صلة
إدانات واسعة لدعوات إسرائيلية بفرض السيطرة على الضفة الغربية
مقترح أميركي بشأن وقف إطلاق النار في غزة
الفارس الشهم 3
حرب غزة
فلسطين
سكان غزة
المساعدات الإماراتية
المساعدات الإنسانية
الحرب في غزة
قطاع غزة
الإمارات
أهالي غزة
مساعدات الإمارات
غزة
آخر الأخبار
تصاعد الدخان من أراضٍ زراعية أحرقها المستوطنون في جنوب نابلس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إدانات واسعة لدعوات إسرائيلية بفرض السيطرة على الضفة الغربية
اليوم 01:53
مجمع فوردو النووي قرب مدينة قم في إيران (رويترز)
الأخبار العالمية
إيران تؤكد التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي
اليوم 01:53
تصاعد النيران جراء القصف الحوثي على محطة الوقود في تعز (من المصدر)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بقصف «حوثي» على محطة وقود في تعز
اليوم 01:52
فلسطينيون يجلسون أمام مخبز مدمر جراء القصف الإسرائيلي وسط قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقترح أميركي بشأن وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:52
امرأة تمر قرب مبنى مدمر في مدينة حلب (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو لزيادة الاستثمار في سوريا تلبية لـ«احتياجات هائلة»
اليوم 01:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©