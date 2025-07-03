مساعدات مستدامة

المساعدات الإماراتية إلى غزة تتدفق بشكل مستمر في إطار عملية «الفارس الشهم 3» التي وجَّه بإطلاقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من خلال وصول سفينة إماراتية جديدة، محمَّلة بمختلف المواد الإغاثية والغذائية؛ لمساندة السكان والتخفيف من معاناتهم وتعزيز صمودهم في وجه الظروف القاسية، وسط النقص الحاد في الغذاء والدواء والماء الصالح للشرب، وانعدام جميع مقومات الحياة الأساسية، ومنع دخول المساعدات إلى القطاع منذ أشهر.

المساعدات الإماراتية إلى غزة تميَّزت بالاستدامة والشمولية منذ اندلاع الحرب المأساوية، حيث تنوعت بين الغذاء والدواء، وتقديم العلاج من خلال المستشفى الميداني في رفح أو استضافة المرضى والجرحى في الدولة، في أكبر عملية إغاثية نظمتها الدولة، لتجسِّد أبهى صور التكافل الرسمي والمؤسسي والشعبي مع الأشقاء، وترسِّخ نهجها الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

الإمارات تقوم بدور قيادي وريادي مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لمضاعفة الجهود اللازمة لدعم المساعي المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة، كما تعمل على إحلال الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، عبر تعزيز فرص الوصول إلى مسار سياسي، يقود إلى تحقيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.