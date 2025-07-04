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مدرب فلوميننسي يصف فريقه بـ«البطة القبيحة»!

مدرب فلوميننسي يصف فريقه بـ«البطة القبيحة»!
4 يوليو 2025 09:21

 
نيو أورلينز (أ ف ب)

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أعرب ريناتو جاوتشو مدرب فلوميننسي البرازيلي عن ثقته بأن فريقه سيُوازن على أرض الملعب الفارق الاقتصادي مع الهلال السعودي، في المواجهة المرتقبة بينهما الجمعة ضمن الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية بكرة القدم، محذراً «نحن أقوياء».
وقال جاوتشو في مؤتمر صحفي في ملعب كامبينج وورلد في أورلاندو، مسرح المباراة «فلوميننسي هو الفريق الأقل من حيث الإمكانيات المالية مقارنة بباقي فرق ربع النهائي، إنه (البطة القبيحة) من الناحية الاقتصادية، لكننا أقوياء».
وأضاف «نحن نواجه دائماً صعوبات مالية، بينما لديهم (الهلال) فائض، لكن كرة القدم تُحسم على أرضية الملعب».
وتابع المدرب البرازيلي «الكثير من الأندية الكبيرة خرجت من الطريق، لقد أظهرنا قوتنا، وآمل أن نواصل ذلك من أجل الوصول إلى نصف النهائي»، في إشارة إلى المفاجأة التي حققها فريقه بإقصاء إنتر ميلان الإيطالي من الدور ثمن النهائي.
وكان الهلال المدجج بالنجوم الأوروبيين المعروفين مثل البرتغاليين جواو كانسيلو وروبن نيفيز والصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، فجّر مفاجأة أكبر بإقصائه مانشستر سيتي الإنجليزي 4-3 بعد التمديد.
وعن تلك المباراة، قال جاوتشو «قدموا مباراة رائعة، لكن برأيي السيتي استهان بهم بعض الشيء، ظنّوا أنهم قادرون على الفوز في أي لحظة، وحين استيقظوا كان الأوان قد فات».
وتابع «نقلت هذا إلى لاعبي فريقي، لا يمكننا أبدا التقليل من شأن أي خصم، لم يفوزوا على السيتي 1-0، بل سجّلوا في مرماه أربعة أهداف، وهذا ليس سهلاً، إنهم يحظون بكامل احترامي».
جاوتشو، الذي يُعد البرازيلي الوحيد الذي تُوّج بلقب كأس ليبرتادوريس لاعباً (عام 1983) ومدرباً (عام 2017) وكلاهما مع جريميو، وجّه دعوة كبيرة للاعبيه لبذل أقصى ما لديهم من أجل هذه الفرصة الفريدة للنادي ولهم شخصياً.
وقال «نعيش لحظة سحرية مع فلوميننسي، لكن علينا مواصلة صناعة التاريخ مع النادي، والتاريخ يُصنع بالانتصارات، لا نعرف متى ستحين لنا فرصة كهذه مجدداً، إن حانت أصلاً، لذلك، علينا أن نبذل 101% من جهدنا، فـ100% لا تكفي».
وفي ختام حديثه، عبّر جاوتشو عن تعازيه لعائلة البرتغالي ديوغو جوتا، مهاجم ليفربول الإنجليزي، وشقيقه أندريه سيلفا اللذين توفيا في حادث سير في إسبانيا، وقال «ما حدث كان أمراً حزيناً للغاية».

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