كوتينيو ينتقل إلى فاسكو دي جاما



برمينجهام (أ ب)



أكمل البرازيلي الدولي السابق فيليبي كوتينيو، انتقاله بشكل دائم لفريق فاسكو دي جاما البرازيلي لكرة القدم قادماً من أستون فيلا الإنجليزي.

وذكر النادي الإنجليزي في بيان أن الناديين توصلا لاتفاق بشأن صانع الألعاب للعودة لناديه عندما كان شاباً، بشكل دائم، حيث كان كوتينيو معاراً للفريق البرازيلي في الموسم الماضي.

وانضم كوتينيو إلى أستون فيلا في 2022 وشارك في 43 مباراة مع الفريق وسجل ستة أهداف.

وبدأ كوتينيو مسيرته الاحترافية في فاسكو في 2009، ولعب كوتينيو لفرق إنتر ميلان وليفربول وبرشلونة وبايرن ميونيخ.

وانضم كوتينيو إلى برشلونة في 2018 من ليفربول مقابل 160 مليون يورو (192 مليون دولار وقتها).

وفاز بلقبين للدوري الإسباني مع برشلونة، وتوج بلقب دوري أبطال مع بايرن ميونيخ في 2020 .

وفاز كوتينيو بكوبا أميركا مع البرازيل في 2019 ولعب في كأس العالم 2018.