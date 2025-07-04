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دور عالمي

دور عالمي
5 يوليو 2025 00:01

الإمارات تنطلق من رؤية القيادة الرشيدة لأهمية العمل الجماعي، ومن إيمانها بأهمية العمل متعدد الأطراف، وتعزيز الحوار البناء، في بناء جسور الشراكات مع مختلف الدول، والانخراط بشكل فاعل في المنصات واللقاءات الدولية الهادفة إلى إيجاد حلول لمختلف التحديات على مستوى العالم، ونشر التنمية بمختلف جوانبها، إلى جانب دعم فرص إحلال الأمن والسلام، بما يلبي طموحات الشعوب بالازدهار.
ونيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تأتي رئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفد الدولة  للمشاركة في أعمال القمة الـ17 لقادة دول مجموعة «بريكس» في ريو دي جانيرو البرازيلية، لتعكس أهمية الرؤية الإماراتية في تعزيز التعاون، وتكاملية الجهود، وتدفع باتجاه تعميم التنمية وتوسيع نطاق الشراكات القائمة على أسس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
الإمارات التي تعكس مشاركتها في لقاء قادة دول مجموعة «بريكس»، مكانتها ودورها المهم والمتنامي في حل الأزمات العالمية، وما تتمتع به من ثقل إقليمي وتأثير دولي سياسياً واقتصادياً ودبلوماسياً، تحرص على مشاركة العالم جهوده لرسم مسار مستقبلي يمهد الطريق أمام تعميم الازدهار الاقتصادي، من خلال تشجيع أدوات الحوار، ودعم قيم التعددية التي تعتبر أساساً في تحقيق الاستقرار، والنمو، وبناء عالم أفضل.

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