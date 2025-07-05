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الرياضة

«هملولة» تحزر المركز الأول في تحديات الفطامين بمهرجان العين

«هملولة» تحزر المركز الأول في تحديات الفطامين بمهرجان العين
5 يوليو 2025 11:30

العين (الاتحاد)

حلقت «هملولة» لسالم حمد شطيط الوهيبي بناموس الشوط الأول لسن الفطامين، الذي أقيم صباح اليوم، ضمن منافسات اليوم الثاني لمهرجان العين الأول لسباقات الهجن 2025، الذي شهد إقامة 20 شوطاً في ميدان الروضة بمنطقة العين، وأنهت «هملولة» مسافة 1500 متر بتوقيت بلغ 1:57:49.
وفي الشوط الثاني كسب «غياث» لعبدالله خليفة سالم الغفلي المركز الأول بعد أن قطع مسافة الشوط بزمن بلغ 1:55:44، وفي الشوط الثالث كان الموعد مع «الفايضة» لخليفة محمد الغفلي، التي وصلت في المركز الأول بتوقيت بلغ 2:01:27، وفي الشوط الرابع انتصر «شاهين» لعوض علي عبدالله البلوشي، وحاز ناموس الشوط والمركز الأول وأنهى مراحل الشوط في 2:00:46، وأهدت «الوثبة» مالكها علي بن جميل الوهيبي ناموس الشوط الخامس بعد وصولها في المركز الأول بتوقيت قدره 2:01:97.
وفي الشوط السادس خطفت «العبور» لحمدان حميد هلال العسكري المركز الأول وأنهت مراحل الشوط في 1:59:48، وفي الشوط السابع انتصر «الدولي» لعلي سعيد محمد الخاطري بعد وصوله لخط الختام في 2:02:91، وفي الشوط الثامن فازت «سيوف» لواسط سهيل سعيد المسهلي بالمركز الأول وحققت زمناً بلغ 2:03:72، وفي الشوط التاسع وصلت «هزر» لسلطان زايد حمود الجحافي في المركز الأول بزمن بلغ 2:01:53، وفي الشوط العاشر كان «مجلاد» لسعود سليمي سالم حمود العمري أول الواصلين لخط الختام، محققاً الناموس بزمن قدره 2:01:97.
وجاءت النتائج في باقي الأشواط كالتالي: الشوط 11 «شواهين» لحميد عبدالله سعيد المزروعي بزمن بلغ 2:03:9، الشوط 12 «إنذار» لبدر عبيد سعد الجنيبي بتوقيت قدره 2:00:69، الشوط 13 «موفق» لمحمد أحمد الدحبة بتوقيت قدره 2:04:95، الشوط 14 «روعة» لسالم سلطان ميرين الكتبي بتوقيت بلغ 2:02:84، الشوط 15 «الهاربة» لسعيد عامر علي العويسي بتوقيت بلغ 2:02:96، الشوط 16 «الشامي» لعماد غريب سعد الجنيبي بزمن بلغ 2:03:25، الشوط 17 «اليافل» لشهاب حمد علي الجحافي بزمن قدره 2:03:85، الشوط 18 «الوسمي» لمطر مبارك الوهيبي بزمن قدره 2:03:61، الشوط 19 «مرضية» لسهيل جمعة كلثم الخييلي بتوقيت بلغ 2:02:43، الشوط 20 «الشبابي» لعلي سلطان محمد الهاشمي بتوقيت قدره 2:02:36.
وشهدت المنافسات مشاركة كبيرة لملاك الهجن من جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

موعد مع الحقايق
يشهد ميدان الروضة، صباح الأحد، منافسات الحقايق التي ستركض من خلالها المطايا على مدار 15 شوطاً للأبكار والجعدان، ومن المتوقع أن تشهد تنافساً كبيراً بين المشاركين.

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