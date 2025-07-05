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العين يعلن برنامج الإعداد للموسم الجديد في المغرب وإسبانيا

العين يعلن برنامج الإعداد للموسم الجديد في المغرب وإسبانيا
5 يوليو 2025 22:25

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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أعلن العين عن برنامجه الإعدادي للموسم الجديد 2025-2026، ويتضمن معسكراً خارجياً على مرحلتين، الأولى في العاصمة المغربية الرباط من 20 إلى 29 يوليو، فيما تنطلق المرحلة الثانية في مورسيا الإسبانية من 30 يوليو إلى 10أغسطس، ضمن خطة فنية متكاملة تهدف إلى رفع الجاهزية البدنية والذهنية للاعبين بعد موسم طويل اختُتم بمشاركة العين في كأس العالم للأندية.
ويخوض «الزعيم» خلال المعسكر أربع مباريات ودية أمام فرق من مدارس كروية مختلفة، تبدأ بلقاء مغلق أمام اتحاد تواركة، أحد أندية الدوري المغربي، في ختام المرحلة الأولى بالرباط (29 يوليو).
ويستهل الفريق مواجهاته بإسبانيا في الثاني من أغسطس، بملاقاة إلتشي الإسباني، المنتمي إلى (الليجا)، ثم يواجه الأهلي السعودي، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة (5 أغسطس)، في مباراة قوية ضمن تحضيراته للموسم الجديد.
ويُختتم البرنامج بمواجهة مرتقبة أمام غرناطة الإسباني على لقب «كأس مدينة غرناطة»، في أمسية كروية تقام على ملعب نويفولوس كارمينيس وسط توقعات بحضور جماهيري كبير يتجاوز الـ20 ألف مشجع.
وتُعد هذه المحطات الودية بمثابة اختبارات تدريجية تعكس فلسفة الجهاز الفني في تقييم الانسجام والتكامل الفني، استعدادًا للموسم التنافسي المقبل.
وكان نادي غرناطة الإسباني نشر عبر موقعه الرسمي بياناً رحّب فيه بمواجهة نادي العين ضمن بطولة «كأس مدينة غرناطة» التي تُقام بنسختها الـ41 هذا الصيف، وتُعد واحدة من أعرق البطولات الودية التحضيرية في إسبانيا.
ورحب البيان بنادي العين والذي وصفه بأنه أحد أكبر الأندية في الشرق الأوسط، مشيداً بتاريخه المحلي ومشاركاته القارية والدولية، بما في ذلك ظهوره الأخير في كأس العالم للأندية.
وأشار النادي الإسباني إلى أن المباراة تُقام على ملعب نويفولوس كارمينيس في 9 أغسطس، وتُعد ختام البرنامج التحضيري لغـرناطة، وفرصة لجماهيره للاحتفاء ببداية موسم جديد في مواجهة دولية خاصة.
ويتم بث المباريات الودية للعين في المرحلة الثانية من المعسكر، على قنوات أبوظبي الرياضية إلى جانب تقارير ميدانية واستوديوهات تحليلية من إسبانيا، ضمن شراكة استراتيجية تهدف إلى تقريب الجماهير من تفاصيل المعسكر، وتوثيق هذه المرحلة المفصلية في الإعداد.
ويعتمد الجهاز الفني من برنامجه التحضيري على منهجية تدريبية علمية تجمع بين الاستشفاء، تصعيد الأحمال، استعادة التوازن الفني، وتعزيز الانسجام واختيرت مدينتا الرباط ومورسيا بعناية لما توفرانه من بيئة مثالية للإعداد، من حيث البنية التحتية والظروف المناخية.

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
المغرب
إسبانيا
السعودية
أهلي جدة
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