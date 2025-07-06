كوفاتش: كأس العالم يُقام في ملعب «الجولف»!



واشنطن (أ ب)



يرى كوفاتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، أن ملعب ميتلايف أنسب للعب مباريات الجولف بدلاً من منافسات كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وكشف كوفاتش أن حرارة الصيف في منطقة نيويورك غير مناسبة لمباريات كرة القدم رفيعة المستوى.

وودع دورتموند مونديال الأندية، المقام حالياً في الولايات المتحدة، عقب خسارته 2 - 3 أمام ريال مدريد الإسباني في دور الثمانية للمسابقة.

وتحدث كوفاتش عقب المباراة عن ملعب ميتلايف، الذي استضاف اللقاء، حيث قال: «إنه أقرب إلى ملعب جولف أخضر، إنه قصير جداً، لكن هذا ليس العشب الذي اعتدنا اللعب عليه في الدوري الألماني، وفي الملعبين الآخرين اللذين لعبنا عليهما في المونديال أيضاً».

ولعب دورتموند مباراته الافتتاحية في دور المجموعات على ملعب ميتلايف، كما خاض لقاءين بملعب تي كيو إل في سينسيناتي، فيما لعب في دور الـ 16 على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا.

وصرح كوفاتش: «كما رأيتم، لم يكن الري جيداً بما يكفي، لأن الأجهزة اللازمة لذلك غير متوفرة»، مشيراً إلى أن الجو كان جافاً جداً، وجرت المباراة في ظهيرة مشمسة، حيث بلغت درجة الحرارة عند انطلاق اللقاء في الساعة الثالثة عصراً 86 درجة فهرنهايت (30 درجة مئوية) في إيست روثرفورد، ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة مماثلة أو أعلى في كأس العالم للمنتخبات العام المقبل، حيث يوجد 11 ملعباً في الولايات المتحدة، ومعظمها من دون أسقف أو مكيفات هواء.

وأضاف كوفاتش: «لعبنا مرتين في سينسيناتي، في المرة الأولى كانت ظهراً، وفي الثانية كانت عصراً، وهذا ليس أمراً رائعاً، إنه أمر صعب للغاية على أي شخص، وعلى اللاعبين، أن يلعبوا في تلك الأجواء».

واختتم كوفاتش تصريحاته، قائلاً: «بصفتي مشجعاً ومتفرجاً، أود أن أرى كرة قدم قوية وحماسية وتتسم بالندية، لذلك عندما يكون الجو حاراً للغاية، فإنه يصعب لعب هذا النوع من كرة القدم».