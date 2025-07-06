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علوم الدار

سيف بن زايد: الإمارات ملتزمة بحماية الأطفال وتعزيز بيئة رقمية آمنة عالمياً

سيف بن زايد
6 يوليو 2025 12:16

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقود جهودًا دولية متقدمة لمكافحة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، عبر مبادرة "الذكاء الاصطناعي لأطفال أكثر أمانًا".
وأكد سموه أن المبادرة تعكس التزام الإمارات بحماية الأطفال وتعزيز بيئة رقمية آمنة عالميًا.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»:"تقود دولة الإمارات جهودًا دولية متقدمة لمكافحة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، عبر مبادرة “الذكاء الاصطناعي لأطفال أكثر أمانًا".
وفي هذا الإطار، نظّمت وزارة الداخلية، بالتعاون مع UNICRI، تدريبًا إقليميًا في بوينس آيرس، شارك فيه 150 ضابطًا من 10 دول في أميركا اللاتينية. تضمن التدريب استخدام أكثر من 100 أداة ذكاء اصطناعي لتسريع التحقيقات والتعرف على الضحايا، كما تم توفير هذه الأدوات مجانًا للدول غير القادرة، دعمًا للتعاون الدولي.  المبادرة تعكس التزام الإمارات بحماية الأطفال وتعزيز بيئة رقمية آمنة عالميًا".

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