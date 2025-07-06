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الرياضة

جارسيا يتغنى بتأهل الريال وصدارة هدافي المونديال

جارسيا يتغنى بتأهل الريال وصدارة هدافي المونديال
6 يوليو 2025 14:53

مدريد (د ب أ)

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أعرب جونزالو جارسيا النجم الشاب لنادي ريال مدريد الإسباني عن سعادته البالغة بتسجيل الأهداف في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، لكنه أكد أنه أكثر سعادة بصعود فريقه إلى المربع الذهبي.
وأحرز جارسيا الهدف الأول للريال خلال فوزه الثمين 3-2 على بروسيا دورتموند الألماني، في دور الثمانية للمونديال، ليرفع رصيده التهديفي في البطولة إلى 4 أهداف.
وقال جارسيا: «تسجيل أربعة أهداف في البطولة أمر رائع، أنا سعيد بتسجيلي هدفاً آخر، لكني أكثر سعادة بالفوز والعمل الجماعي للفريق بأكمله وببلوغ نصف النهائي».
ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن جارسيا قوله: «كانت تمريرة أردا جولر رائعة، تماماً مثل تمريرة ترينت ألكسندر أرنولد في المباراة السابقة، طلب منا المدرب استغلال المساحات جيداً، والحقيقة هي أنه مع تلك الكرة، كل ما كان علي فعله هو تمريرها».
وأضاف: «التفاصيل هي ما تصنع الفارق، الفوز في كرة القدم يعتمد على التفوق في منطقتي الجزاء، ونحن محظوظون بوجود تيبو كورتوا، أفضل حارس مرمى في العالم، لقد أنقذنا مرات عديدة».
وتقاسم جارسيا صدارة قائمة هدافي النسخة الحالية لمونديال الأندية مع الغيني سيرهو جيراسي، نجم بروسيا دورتموند، الذي أحرز الهدف الثاني للفريق الألماني في اللقاء من ركلة جزاء.
واشترك جارسيا وجيراسي في القمة مع الأرجنتيني آنخيل دي ماريا والبرازيلي ماركوس ليوناردو، نجمي بنفيكا البرتغالي والهلال السعودي على الترتيب.
ولا تزال الفرصة مواتية أمام جارسيا (21 عاماً) للانفراد بصدارة هدافي البطولة، التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقاً، في ظل صعود الريال للدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية، حيث يلعب الفريق الملكي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، في الوقت الذي ودع خلاله باقي مشاركيه في صدارة الهدافين البطولة.

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