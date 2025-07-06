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فاريولي مديراً فنياً لبورتو

فاريولي مديراً فنياً لبورتو
6 يوليو 2025 18:48

 
لشبونة (د ب أ)

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أعلن نادي بورتو البرتغالي لكرة القدم تعيين الإيطالي فرانشيسكو فاريولي مديراً فنياً للفريق في الموسمين المقبلين، بحيث يستمر حتى يونيو 2027.
وذكر بورتو، عبر موقعه الرسمي، أن فاريولي المولود في براجا البرتغالية قبل 36 عاماً، بدأ مسيرته مدرب حراس مرمى في وطنه إيطاليا بالأندية المتواجدة في الدرجات الأدنى، مثل مارجين كوبترا وفورتيس يوفنتوس ولوشسي، ثم اتجه إلى الشرق الأوسط، حيث عمل مع المنتخبات القطرية للشباب والناشئين في أكاديمية سباير.
وأضاف أن فاريولي عاد إلى إيطاليا في نهاية عام 2017، لينضم للجهاز المساعد للمدرب روبرتو دي تشيربي في بنفينتو وساسولو، وفي صيف عام 2020 انتقل إلى تركيا، حيث عمل مديراً فنياً لفرق قرة جمرك وألانيا سبور.
وفي يوليو 2023، انضم لطاقم تدريب فريق نيس الفرنسي، وأدت النتائج الجيدة التي حققها إلى توليه تدريب أياكس الهولندي لمدة موسم، ثم تولى تدريب بورتو.
وأوضح النادي البرتغالي أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً الاثنين بمقر المؤتمرات بملعب «دراجاو»، وذلك بحضور أندريه فيلاس بواش، رئيس النادي.
وكان بورتو أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري البرتغالي، فيما ودع مؤخراً بطولة كأس العالم للأندية من دور المجموعات، بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى التي ضمت إلى جانبه بالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأميركي والأهلي المصري.

 

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