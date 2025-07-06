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التنمية والسلام

التنمية والسلام
7 يوليو 2025 00:15

رؤية إماراتية تنشد التنمية والأمن والسلام، قدمها نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، خلال ترؤسه وفد الدولة إلى اجتماع قمة قادة دول مجموعة «بريكس»، تنطلق من نهج القيادة الرشيدة في تعزيز الحوار الدولي حول مستقبل الاقتصاد العالمي؛ ليكون أكثر توازناً وتعاوناً، إضافة إلى تطوير أطر العمل الجماعي لمواجهة التحديات التنموية المُلحّة.
 الإمارات تعمل من خلال عضويتها في مجموعة «بريكس» مع بقية الدول الأعضاء على خدمة التنمية والسلام إقليمياً ودولياً، وتعزيز المواجهة الجماعية للتحديات العالمية المشتركة، وتنويع الشراكات لدعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، انطلاقاً من إيمان الدولة وقيادتها الرشيدة بأهمية العمل متعدد الأطراف، والتعددية الثقافية، وفتح قنوات الحوار، في بناء مستقبل عالمي أكثر استقراراً وازدهاراً.
مكانة الإمارات وثقلها السياسي والاقتصادي يجعلها لاعباً رئيساً مع دول العالم الكبرى في دفع النمو، وتحقيق الرخاء، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات، خاصة وأنها تمتلك ميزات مهمة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والتنموية، وتعد شريكاً استثمارياً موثوقاً، ومشاركاً فاعلاً في مختلف المنصات الدولية، الهادفة إلى تعزيز التعاون القائم على الاحترام، وتحقيق المصالح المتبادلة، وتحفيز العمل الجماعي؛ لترسيخ الاستقرار والازدهار العالمي.

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