مواجهة ملحمية بين «عملاقين» في «مونديال الأندية»

معتز الشامي (أبوظبي)



تتجه أنظار 3 فرق أوروبية وفريق من أميركا الجنوبية إلي كأس العالم للأندية، حيث تدخل البطولة مرحلة نصف النهائي يوم الثلاثاء، وتأهل الفريقان الأخيران إلى الدور قبل النهائي، فاز باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا، على بايرن ميونيخ 2-0 في ربع النهائي، رغم أنه لعب بـ9 لاعبين، أما ريال مدريد، بطل كأس العالم للأندية 5 مرات، قدم مباراة مثيرة شهدت 5 أهداف، ليتغلب على بوروسيا دورتموند 3-2، ويضمن تأهله إلى نصف النهائي.

فلوميننسي - تشيلسي

تبدأ منافسات الدور نصف النهائي بمواجهة بين فلوميننسي البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي، يوم الثلاثاء، وواصل فلوميننسي، الحصان الأسود للبطولة، تألقه في كأس العالم للأندية، بعد أن سجل ماثيوس مارتينيلي وهيركوليس هدفين، ليضمن مكانه في الدور قبل النهائي بفوزه 2-1 على الهلال في أورلاندو بولاية فلوريدا.

وخطف تشيلسي هدف الفوز على بالميراس في الدقيقة 83 عن طريق مالو جوستو، ليفوز الفريق الإنجليزي 2-1 على نظيره البرازيلي، ويضمن مكانه في الدور قبل النهائي، وتقام مباراة فلوميننسي وتشيلسي على ملعب ميتلايف الذي يتسع لـ88 ألف متفرج في نيوجيرسي.

سان جيرمان - ريال مدريد

تشهد المباراة الثانية من نصف النهائي يوم الأربعاء مواجهة أوروبية مثيرة بين سان جيرمان وريال مدريد، تأهل سان جيرمان، الذي لعب بـ9 لاعبين، بعد فوزه على بايرن ميونيخ بهدفين عن طريق ديزيري دوي وعثمان ديمبيلي، ليحافظ الفريق الفرنسي على مساره نحو رباعية تاريخية من الألقاب الكبرى في موسم واحد، واحتاج فريق لويس إنريكي إلى بذل جهد كبير أمام 67 ألف مشجع في ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا بولاية جورجيا بعد البطاقات الحمراء المتأخرة لويليان باتشو ولوكاس هيرنانديز.

وفي غضون ذلك، سجل جونزالو جارسيا هدفه الرابع في كأس العالم للأندية، بينما سجل كيليان مبابي هدفه الأول، حيث فاز ريال مدريد 3-2 على دورتموند في ربع النهائي السبت، ويواجه مبابي، الذي عانى من المرض طوال معظم مباريات كأس العالم، ناديه السابق سان جيرمان للمرة الأولى منذ رحيله عن النادي الباريسي إلى ريال مدريد في يونيو 2024.

المباراة النهائية

وتقام المباراة النهائية يوم الأحد على ملعب ميتلايف، الذي يستضيف أيضاً نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026، ويمكن للفريق الفائز بكأس العالم للأندية أن يحصل على ما يصل مجموعة إلى 125 مليون دولار جائزة مالية.