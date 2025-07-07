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«الفجيرة للفنون القتالية» يطلق برنامج «أجيال المستقبل»

«الفجيرة للفنون القتالية» يطلق برنامج «أجيال المستقبل»
7 يوليو 2025 11:00

 
الفجيرة (وام)

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أطلق نادي الفجيرة للفنون القتالية برنامجه الصيفي «أجيال المستقبل» بنسخته السادسة بفرعيه بالفجيرة ودبا الفجيرة والمخصص للإناث والذكور، من عمر7 سنوات إلى 12 سنة، ويستمر حتى الأول من أغسطس المقبل.
ويمكن للأطفال من خلاله تعلم المهارات في 8 رياضات مختلفة هي التايكواندو والجوجيتسو والكاراتيه والجودو والملاكمة والمصارعة والمبارزة والقوس والسهم.
يضم البرنامج ورش عمل لصقل شخصيات الأطفال، وتعزيز ثقتهم في أنفسهم وتنمية قدراتهم في شتى المجالات إضافة إلى ورش يحضرها أولياء الأمور.
الجدير بالذكر أن «برنامج أجيال المستقل» بنسخته السادسة يأتي ضمن مبادرة حكومة الفجيرة «صيف الفجيرة»، وتمكن من استقطاب 850 مشاركاً ومشاركة من مختلف مناطق الإمارة.

الإمارات
الفجيرة
نادي الفجيرة للفنون القتالية
دبا الفجيرة
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