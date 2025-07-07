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الظاهري يحصد المركز الثاني في «الفورمولا الإقليمية» بالمجر

الظاهري يحصد المركز الثاني في «الفورمولا الإقليمية» بالمجر
7 يوليو 2025 13:17

بودابست (وام)

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لفت السائق راشد الظاهري، الأنظار بأدائه القوي في أول مشاركة له على حلبة هونجارو رينج بالمجر، محققاً المركز الثاني في السباق الثاني ضمن منافسات بطولة «الفورمولا» الإقليمية، ليضيف إلى رصيده نقاطاً مهمة تعزّز موقعه في الترتيب العام.
وأظهر الظاهري، سرعة تأقلم ومهارة لافتة، رغم أن المشاركة هي الأولى له على الحلبة المعروفة بتصميمها الضيق والتقني، حيث نجح في التأهل للمركز الثاني، وحافظ على موقعه حتى خط النهاية، مؤكداً جاهزيته الفنية والنفسية في واحدة من أكثر الحلبات تحدياً.
وكان الظاهري، أنهى السباق الأول في المركز الرابع بعد انطلاقه من المركز الثالث، في ظل ظروف مناخية صعبة اختبرت قدرات السائقين، فيما تمكّن بالتعاون مع فريقه «بريما» من ضبط إعدادات السيارة بما يناسب طبيعة المسار، ما انعكس إيجاباً على الأداء في السباق الثاني، معرباً عقب نهاية السباق عن سعادته بالنتائج.
ويواصل راشد الظاهري، بطل العالم السابق في الكارتينج، ترسيخ حضوره في الساحة الأوروبية لسباقات السيارات، مستفيداً من قدراته الفنية والعمل الجماعي، استعداداً للجولة المقبلة من البطولة على حلبة بول ريكار في فرنسا بعد أسبوعين.

 

الإمارات
الفورمولا-1
راشد الظاهري
المجر
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