التأهل إلى ربع نهائي ويمبلدون.. بنتشيتش تنجح في «المحاولة التاسعة»!

لندن (رويترز)



صعدت السويسرية بليندا بنتشيتش للمرة الأولى في مسيرتها إلى دور الثمانية في بطولة ويمبلدون للتنس في تسع محاولات، بعدما أقصت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا المصنفة 18 بالفوز عليها بنتيجة 7-6 و6-4 في أقل من ساعتين على الملعب رقم واحد.

وبكت بطلة أولمبياد طوكيو 2020 البالغة من العمر 28 عاماً، بعد أن تخطت أخيراً الدور الرابع في البطولة بعد 15 شهراً من ولادة ابنتها بيلا وقالت إنها فخورة جداً بنفسها.

لكنها احتاجت إلى ست نقاط للمباراة لإسقاط ألكساندروفا (30 عاماً)، والتي فازت الشهر الماضي على بنتشيتش في بطولة دن بوش على الملاعب العشبية في هولندا.

وقالت بنتشيتش، التي خرجت من الدور الرابع في ويمبلدون ثلاث مرات سابقاً، إنها قلبت الطاولة على منافستها من خلال التحلي بشجاعة أكبر.

وأضافت «حاولت أن أكون أكثر شجاعة، وكانت النتيجة أفضل من المرة الأخيرة التي لعبت فيها أمامها، لطالما كان مشواري ينتهي عند الدور الرابع، كان من المهم جداً بالنسبة لي أن أتأهل إلى دور الثمانية».

وشهد مستوى ألكسندروفا، التي لم يسبق لها أيضاً أن تخطت الدور الرابع في نادي عموم إنجلترا، تذبذباً في المجموعة الأولى حيث خسرت شوطين من أشواط إرسالها قبل أن تحسن إرسالها الثاني وتقاتل لتفرض شوطاً فاصلاً.

لكن بنتشيتش احتفظت بهدوئها وفازت بأربع نقاط متتالية في الشوط الفاصل، وحسمت المجموعة بعد ساعة ودقيقة واحدة، عندما أرسلت ألكساندروفا ضربة خلفية بعيداً.

وكسرت بنتشيتش إرسال ألكسندروفا في الشوط الثامن من المجموعة الثانية، لكنها لم تتمكن من الاستفادة من إرسالها في شوط حسم المباراة الذي استمر حوالي 15 دقيقة وأنقذت خلاله اللاعبة الروسية خمس نقاط للمباراة، ولكن بنتشيتش حسمت المباراة لمصلحتها في النقطة السادسة بضربة أمامية ناجحة.

وكانت السويسرية المصنفة الرابعة عالمياً سابقاً واحدة من تسع أمهات في القرعة الرئيسية لمنافسات السيدات، لكنها الوحيدة التي وصلت إلى الدور الرابع، ووضعت طفلتها في أبريل نيسان من العام الماضي، وعادت للمنافسات الرسمية في غضون ستة أشهر، حتى وصلت إلى الدور الرابع من أستراليا المفتوحة في يناير 2025.