توتنهام يضم المدافع الياباني تاكاي

لندن (أ ف ب)

عزز توتنهام الإنجليزي، بطل مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» لكرة القدم، دفاعه بالتعاقد مع الدولي الشاب الياباني كوتا تاكاي، قادماً من كاواساكي فرونتالي.

وقّع قلب الدفاع البالغ 20 عاماً عقداً لمدة خمس سنوات مع بطل الدوري الأوروبي، في صفقة بلغت قيمتها 7 ملايين دولار، وفقاً لقناة «سكاي سبورتس».

اختير تاكاي الذي ارتدى قميص منتخب بلاده أربع مرات، أفضل لاعب شاب في اليابان عام 2024، بعدما انضم إلى الفريق الأول لكاواساكي قبل عامين، وشارك في 81 مباراة في جميع المسابقات، وسجل أربعة أهداف، كما ساهم في وصول فريقه إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الماضي (خسر أمام الأهلي السعودي 0-2).

وتحتدم المنافسة في خط الدفاع مع العديد من الأسماء على غرار كل من الهولندي ميكي فان دي فين، القائد الأرجنتيني كريستيان روميرو الذي تربطه تقارير إعلامية بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، النمسوي كيفن دانسو والروماني رادو دراجوسين.

ويُعد تاكاي ثاني صفقة يبرمها توتنهام، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد انتقال المهاجم الفرنسي ماثيس تيل بشكل دائم، بعدما لعب على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، قادماً من بايرن ميونيخ الألماني.