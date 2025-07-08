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دعم التفوق

دعم التفوق
9 يوليو 2025 00:15

استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أوائل الطلبة المتفوقين في الصف الثاني عشر، وأولياء الأمور، وكوادر تعليمية، تكريم لكل من ساهم في وصول أبنائنا إلى هذا المستوى من التفوق والتميز، كونهم يمثلون الاستثمار الحقيقي لمستقبل بلدنا، ومحوراً أساسياً في مسيرتنا الوطنية، كما يعكس هذا الاستقبال حرص القيادة الرشيدة على دعم هذه النماذج المشرفة من الشابات والشباب القادرين على صناعة التميز في الوطن. 
القيادة الرشيدة تكرّم النجاح والتميز في العلم والمعرفة، لأنه الطريق للريادة في مختلف مجالات الحياة، وأساس بناء الإنسان، وطريق التنمية، والدافع لارتقاء الأمم، وهي تراهن على الأجيال المقبلة في مضاعفة مكتسبات وطنهم ومجتمعهم، والإسهام بفكرهم وعلمهم وابتكاراتهم في تحسين حياة المجتمع، ومواجهة التحديات المستقبلية بقدرة وعزيمة، مستفيدين من كل الأبواب المشرعة أمامهم في الوطن للنهل من العلم والمعرفة.
 التفوق والتميز هو حصيلة لمنظومة إماراتية تعليمية مستدامة ومسؤولة تعكس قيمنا وأخلاقنا، وتحفز على الابتكار، وتتبنى أدوات الذكاء الاصطناعي التي تخدم احتياجاتنا وطموحاتنا، وتنافس بمخرجاتها عالمياً، وذلك في إطار رؤية القيادة الرشيدة لإعداد وتأهيل أجيال واعية ومتمكنة، تفكر في الاتجاه الصحيح، وتخطط لمستقبلها بكل ثقة واقتدار.

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