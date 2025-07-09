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وفيات بفيضانات في نيو مكسيكو الأميركية

ارتفاع منسوب نهر بالقرب من نيو مكسيكو
9 يوليو 2025 16:18

أعلن مسؤولون أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم جراء الفيضانات التي ضربت قرية رويدوسو الجبلية بجنوب ولاية نيومكسيكو الأميركية بعدما أدت الأمطار الموسمية إلى حدوث فيضانات كانت قوية. وقالت إدارة القرية في بيان إن رجلا وطفلين جرفتهم مياه الفيضانات.
وقال دانيل سيلفا من وزارة الأمن الداخلي وإدارة الطوارئ بولاية نيو مكسيكو إن أطقم الطوارئ نفذت 85 عملية إنقاذ على الأقل في المياه السريعة في منطقة رويدوسو بما في ذلك أشخاص كانوا قد حوصروا في منازلهم وسياراتهم.    
وانحسرت المياه بحلول مساء أمس الثلاثاء، وتجوب فرق البحث والإنقاذ البلدة بحثا عن الأشخاص المفقودين بينما أزالت فرق الأشغال العامة الأنقاض من الطرق. 

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المصدر: وكالات
نيو مكسيكو
الولايات المتحدة الأميركية
فيضانات
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