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«ناسداك دبي» ترحب بإدراج سندات مزدوجة العملة من بنك التنمية الصيني

«ناسداك دبي» ترحب بإدراج سندات مزدوجة العملة من بنك التنمية الصيني
9 يوليو 2025 22:15

دبي (الاتحاد)

 رحّبت «ناسداك دبي» بإدراج سندات مزدوجة العملة صادرة عن بنك التنمية الصيني، في صفقة بارزة سترسخ مكانة دبي مركزاً دولياً استراتيجياً لإصدار أدوات الدخل الثابت وتدفق الاستثمارات عبر الحدود.

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وأدرِجت السندات في سوق «ناسداك دبي» وأُضيفت إلى القائمة الرسمية للأوراق المالية المعتمدة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، وتشمل شريحتين، الأولى بقيمة 500 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات بعائد متغير يُحتسب بإضافة 30 نقطة أساس للسعر المرجعي بالدولار الأميركي «SOFR»، والثانية بقيمة 500 مليون يورو لأجل ثلاث سنوات بعائد ثابت عند 2.25%.
 ومنحت وكالة «موديز» الشريحتين تصنيفاً ائتمانياً عند درجة A1، ما يعكس مستوى متقدماً من الجودة الائتمانية، وجذب الإصدار إقبالاً واسعاً من المستثمرين، لا سيما من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وتمت تغطية الاكتتاب على الشريحة المقومة باليورو بواقع 15 مرة، وهو أعلى نسبة تغطية تحققها مؤسسة مالية صينية في إصدار عام واحد، أما في الشريحة المقومة بالدولار الأميركي فقد تمت تغطية الاكتتاب بواقع 3 مرات، بأضيق هامش سعري مضاف إلى السعر المرجعي بالدولار الأميركي بالمقارنة مع إصدارات مماثلة لبنوك صينية.
 وتنوعت قاعدة المستثمرين لتشمل بنوكاً، وجهات سيادية، وصناديق استثمار، ومديري أصول من مراكز مالية بارزة منها سويسرا وألمانيا والمملكة المتحدة، وإسبانيا والشرق الأوسط وآسيا.
 وشكلت المؤسسات السيادية والمتعددة الأطراف والهيئات الحكومية أكثر من 30% من تخصيصات الشريحة المقومة باليورو.
وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي وسوق دبي المالي، إن هذا الإدراج يمثل خطوة مهمة تعكس عمق العلاقات مع أبرز المؤسسات المالية الصينية، ويؤكد مكانة دبي مركزاً عالمياً لرؤوس الأموال، ويجسد ثقة المستثمرين الدوليين في البنية التحتية المتطورة التي توفرها ناسداك دبي.
ويأتي هذا الإصدار مزدوج العملة في إطار استراتيجية البنك لتنويع مصادر التمويل بالعملات الأجنبية، وتوسيع قاعدة مستثمريه الدوليين.
 ومنذ استئناف إصداراته الخارجية عام 2015، نجح بنك التنمية الصيني في جمع ما يعادل 42.5 مليار دولار أميركي عبر إصدارات عامة وخاصة بعملات متعددة، من بينها الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني ودولار هونغ كونغ.
 وتواصل «ناسداك دبي» ترسيخ مكانتها منصة مفضلة للمُصدِرين الصينيين، حيث تدرج حالياً أدوات دخل ثابت بقيمة تتجاوز 13.4 مليار دولار أميركي صادرة عن مؤسسات رائدة مثل بنك الصين الصناعي والتجاري وبنك الصين، وبنك التعمير الصيني، ووزارة المالية الصينية، وحكومة هونغ كونغ، وتجاوز إجمالي أدوات الدين المدرجة في «ناسداك دبي» حالياً 136.2 مليار دولار أميركي.

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