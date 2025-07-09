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التشيك تحظر تطبيق شهير للذكاء الاصطناعي

التشيك تحظر تطبيق شهير للذكاء الاصطناعي
10 يوليو 2025 00:26

حظرت جمهورية التشيك استخدام منتجات شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة "ديب سيك" في جميع المؤسسات والجهات الحكومية، مستشهدة بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وأعلن رئيس الوزراء بيتر فيالا القرار بعد اجتماع لمجلس الوزراء في براغ، اليوم الأربعاء، قائلا إنه سيعزز الأمن السيبراني للبلاد.
ويأتي ذلك عقب تقييم أجرته الوكالة الوطنية للأمن السيبراني وأمن المعلومات، حذرت فيه من أن الدولة الصينية قد تتمكن من الوصول إلى بيانات حساسة مخزنة أو معالجة على خوادم داخل الصين.
وفي الولايات المتحدة، تحظر عدة وكالات فيدرالية، منها وكالة ناسا ووزارة الدفاع، استخدام تطبيق ديب سيك، الذي يتضمن روبوت دردشة مدعوما بالذكاء الاصطناعي تم تصميمه للتفاعل مع المستخدمين عبر محادثات بلغة طبيعية.
وحظرت بعض الولايات الأمريكية، مثل تكساس، إلى جانب دول مثل أستراليا وتايوان، أيضا استخدام تطبيق ديب سيك على الأجهزة الحكومية. 

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