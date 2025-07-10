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بكين تصدر إنذاراً لمواجهة الفيضانات

أرشيفية
10 يوليو 2025 08:50

أصدرت بلدية بكين في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، إنذارا باللون الأزرق لمواجهة العواصف المطيرة، وفعّلت الاستجابة الطارئة من المستوى الرابع لمواجهة الفيضانات على مستوى البلدية.

وكانت الأمطار الغزيرة قد بدأت بالفعل في الهطول على بكين ليلة الأربعاء.

وبحسب بيانات أصدرتها مديرية الأرصاد الجوية في بكين حوالي الساعة السابعة صباح اليوم، فإن من المتوقع أن تشهد معظم مناطق البلدية هطول أمطار غزيرة يتجاوز منسوبها 30 ملم في الساعة ومناسيب تراكمية للهطولات المطرية تصل إلى أكثر من 50 ملم خلال ست ساعات.

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وتواجه مناطق الجبال والتلال مخاطر حدوث كوارث ثانوية مثل السيول المفاجئة والانهيارات الأرضية والانزلاقات الطينية جراء الأمطار الغزيرة، في حين قد تتعرض المناطق المنخفضة لتجمعات مياه الأمطار.

وأوصت السلطات المحلية جميع الجهات المعنية بتنفيذ تدابير مكافحة الفيضانات، ودعت المواطنين إلى متابعة تحديثات الأحوال الجوية أولا بأول، وحمل لوازم المطر عند الخروج، وتجنب الاحتماء أو الوقوف بالقرب من المباني العالية أو اللوحات الإعلانية، ونصحت السائقين بتوخي الحذر على الطرق الزلقة وتجنب المرور في المناطق المغمورة بالمياه.

ولدى الصين نظام للتحذير من الأحوال الجوية مؤلف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر أشدها خطورة، يليه البرتقالي، ثم الأصفر فالأزرق، كما يعتمد نظام الاستجابة للطوارئ على أربعة مستويات، حيث يمثل المستوى الأول أكثرها شدة.

المصدر: وكالات
بكين
الفيضانات
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