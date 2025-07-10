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اليونان تكافح العشرات من حرائق الغابات

أرشيفية
10 يوليو 2025 11:56

قالت السلطات اليونانية اليوم الخميس، إن العشرات من حرائق الغابات اندلعت عبر البلاد على مدار الساعات الأربع وعشرين الماضية، فيما سيطر رجال الإطفاء على حريق هائل شمال أثينا بعد مكافحته طوال الليل. وجرى احتواء الحريق الذي اندلع في منطقة أوروبوس الواقعة على بعد نحو 60 كيلومترا من العاصمة، بعد ساعات عدة من محاولة إخماده. وعلى مدار الأربعة وعشرين ساعة الماضية، اندلع 55 حريقا آخر في الغابات والأحراش عبر البلاد، بحسب الناطق باسم نقابة جهاز الإطفاء كوستاس تسيجاس.
وقال تسيجاس للإذاعة الرسمية "مع ضوء النهار وبمساعدة مروحيات الإطفاء، يجب أن نخمد النقاط الساخنة المتبقية بسرعة قبل أن تشتد الرياح العاتية في وقت لاحق من اليوم".
واندلع حريق آخر في جزيرة ثاسوس حيث تم إخلاء فندق كإجراء احترازي جراء الدخان الكثيف. وقالت هيئة المطافئ إن أجزاء من الجزيرة شهدت انقطاع الكهرباء أيضا بالرغم  من أن الحريق تمت السيطرة عليه لاحقا.  

وفي مقدونيا الشمالية المجاورة، اندلعت عدة حرائق غابات أيضا. وأرسلت اليونان طائرتي إطفاء وقوات بشرية لمساعدة جارتها الشمالية. وأصدرت هيئة الحماية المدنية تحذيرات جديدة، قائلة إن الرياح العاتية وظروف الجفاف المطولة تعني أنه حتى الحرائق الصغيرة يمكن أن تنتشر بسرعة خارجة عن السيطرة. ومازالت أجزاء كبيرة من اليونان تعيش تحت ثاني أعلى مستوى من خطر اندلاع الحرائق، بحسب أحدث خريطة لخطر الحرائق.

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المصدر: وكالات
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