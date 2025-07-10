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ترامب يُعيّن وزير النقل مديراً لوكالة الفضاء الأميركية

ترامب يُعيّن وزير النقل مديراً لوكالة الفضاء الأميركية
10 يوليو 2025 15:08

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء تعيين وزير النقل شون دافي مديراً موقتا لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا).
وأوضح الرئيس الأميركي عبر منصته "تروث سوشيل" أن شون دافي سيكون "المدير الموقت" لناسا من دون تحديد مدة هذا التعيين.
وأشار إلى أن دافي سيكون "قائداً استثنائياً لوكالة الفضاء التي تزداد أهميتها يوما بعد يوم حتى وإن كان ذلك لفترة قصيرة فقط".
واستُبعد المرشح السابق لهذا المنصب رجل الأعمال الملياردير جاريد ايزاكمان الحليف المقرب من إيلون ماسك أواخر مايو، قبل الصدام العلني بين ترامب وماسك بشأن مشروع قانون الميزانية.
وبرّر ترامب هذا التغيير في السادس من يوليو، قائلا إن جاريد ايزاكمان "ديموقراطي لم يسبق أن دعم أي حملة انتخابية لجمهوري".
وأضاف "رأيت أيضا أنه من غير المناسب أن يتولى صديق مقرّب جدا من إيلون ماسك ويعمل في مجال الفضاء، قيادة وكالة ناسا".

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المصدر: آ ف ب
دونالد ترامب
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