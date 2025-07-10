ريال مدريد يهدد 3 نجوم بـ «الطرد»!



مراد المصري (أبوظبي)

وجهت إدارة نادي ريال مدريد رسالة شديدة اللهجة للاعبي الفريق عقب الخسارة القاسية برباعية نظيفة أمام باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم، وكان مفادها أن من لا يريد الالتزام عليه الرحيل أو ستقوم بطرده.

وبحسب صحيفة «ماركا»، من المقرر أن تعقد الإدارة جلسات وجهاً لوجه مع ثلاثة لاعبين تحديداً، وهم البرازيلي فينيسيوس جونيور، على ضوء أداءه المتواضع في الفترة الأخيرة، إلى جانب سلوكه خلال فقدان الكرة وعدم تقديم المساندة اللازمة للاعبيه، حيث سيطلب ريال مدريد من اللاعب توضيح موقفه خلال الفترة المقبلة، أو إذا كان هناك عروض مقدمه له.

كما أن ريال مدريد يطلب توضيحات من الفرنسي كيليان مبابي، بسبب عدم التزامه بتقديم المساندة الدفاعية المطلوبة، والقيام بأدوار يطلبها منه المدرب تشابي ألونسو.

فيما أكدت إدارة النادي للبرازيلي رودريجو، أن مسألة رحيله أصبحت أمراً حتمياً، وطلبت منه البحث عن عروض من أندية أخرى، حيث سيكون خارج الحسابات الفنية في الموسم المقبل.

ويعتزم ريال مدريد التأكيد على رسالة مفادهاً، أن الاستمرار خلال الموسم المقبل سيكون للأكثر التزاماً ورغبة في التضيحة من أجل الفريق، وأن أي لاعب يراه ألونسو غير مفيد له، سيتم إخراجه من القائمة، بمنح صلاحيات كاملة للمدرب.