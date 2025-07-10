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سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية ومكافحة المخدرات الباكستاني

سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية ومكافحة المخدرات الباكستاني
10 يوليو 2025 21:55

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، معالي محسن نقوي وزير الداخلية ومكافحة المخدرات في جمهورية باكستان الإسلامية.
جرى، خلال اللقاء الذي عقد في مكتب سموه بأبوظبي، بحث العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين الصديقين والتأكيد على حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
تناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل الارتقاء بالتنسيق الأمني وتبادل الخبرات، خاصة في مجالات مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتأكيد على أهمية توظيف التقنيات المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات الأمنية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والإقليمي.
حضر اللقاء، اللواء سالم علي الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شرطة أبوظبي والعميد مهندس حسين أحمد الحارثي مدير عام الذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي والعميد سعيد عبدالله السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية وعدد من الضباط إلى جانب مرافقي معالي وزير الداخلية الباكستاني.
وضمن زيارة الوفد الباكستاني إلى وزارة الداخلية، اطلع الوفد برئاسة معالي محسن نقوي وزير الداخلية ومكافحة المخدرات في جمهورية باكستان الإسلامية، على غرفة عمليات متابعة أنظمة زيارة المتعاملين بالوزارة وما تقدمه من وسائل وأنظمة لمتابعة الخدمات الشرطية وتقييمها والارتقاء بأداء العاملين وتقديم خدمات شرطية ريادية.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
باكستان
وزير الداخلية
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