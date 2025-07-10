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«الشارقة للتراث» ينال اعتماداً وطنياً لدبلومه المهني في إدارة الثقافة والمتاحف

شعار معهد الشارقة للتراث
10 يوليو 2025 23:48

الشارقة (وام)
نال معهد الشارقة للتراث الاعتماد الرسمي من المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبرنامجه الأكاديمي المتخصص «دبلوم إدارة الأعمال في المؤسسات الثقافية والمتحفية»، ليكون بذلك أول برنامج مهني من نوعه على مستوى الدولة والمنطقة.
وأكد الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث أن حصول المعهد على الاعتماد الوطني يمثل شهادة ثقة بقدرة المعهد على تطوير مسارات تعليمية نوعية ترفد قطاع الثقافة بكفاءات مؤهلة تجمع بين الرؤية والمهارة، لافتاً إلى أن هذا الدبلوم لا يأتي بمعزل عن رؤية شاملة يتبناها المعهد، بل يعد جزءاً من مشروع وطني لبناء كفاءات قادرة على النهوض بالمؤسسات الثقافية والمتحفية، سواء في الإدارة أو في الترويج أو في الابتكار. وأكد الدكتور خالد الشحي، المدير الأكاديمي للمعهد أن هذا الاعتماد يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية تعليمية متكاملة، موضحاً أن البرنامج يستمر على مدى عامين أكاديميين، ويغطي أربعة مسارات رئيسة تشمل التخطيط الاستراتيجي للمؤسسات الثقافية والمتاحف وإدارة المهرجانات والفعاليات والتسويق الثقافي الرقمي والابتكار في تجربة الزائر.

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معهد الشارقة للتراث
الاعتماد الأكاديمي
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