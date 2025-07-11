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أرض الحوار

أرض الحوار
12 يوليو 2025 00:01

الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أرض الحوار، والحلول الدبلوماسية، والتعاون متعدد الأطراف، احتضنت لقاءً مهماً بين إلهام علييف، رئيس أذربيجان، ونيكول باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا، لبحث سبل دعم الجهود الرامية إلى بناء جسور الثقة، وتعزيز الاستقرار في منطقة جنوب القوقاز، والذي يشكل مسعى إماراتياً انطلاقاً من نهج الدولة في ترسيخ السلام الإقليمي والدولي. 
لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس أذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا، يؤكد الدور العالمي لسموه في صناعة السلام، وحرصه المتواصل على دعم كل ما يقرره البلدان الصديقان اللذان ترتبط الإمارات معهما بعلاقات وثيقة ومميزة، لتعزيز الأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبما يعود بالخير على البلدين والشعبين، ويخدم مصالحهما المشتركة، ويحقق لهما المزيد من التقدم والنماء. 
الإمارات تأمل في أن يشكل اللقاء التاريخي في أبوظبي، جسراً دائماً للتواصل والحوار، كما تدعم الحوار البنّاء والتفاهم المشترك بين الدولتين الجارتين، وتغليب الحلول السلمية، وتعزيز التعاون المستدام، في ظل الحاجة الماسة لترسيخ عوامل الأمن والاستقرار في منطقة القوقاز، وتلبية تطلعات شعوبها نحو التنمية والازدهار.

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إلهام علييف
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