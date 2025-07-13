آفاق الشراكة

مباحثات هاتفية أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبرت عن رؤية مشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، من خلال التعاون والعمل معاً لتشجيع الحوار والطرق الدبلوماسية؛ بهدف إيجاد حلول لمختلف الأزمات الإقليمية، وصولاً إلى إحلال السلام الذي يعتبر ركيزة أساسية للتقدم نحو مستقبل مزدهر.

المباحثات أكدت على الإرادة المشتركة لرفع مستويات التعاون في جميع المجالات التي تعزز التنمية والتقدم، وتسهم في تحقيق مصالح البلدين المشتركة، خاصة أن الإمارات وتركيا يرتبطان بشراكة اقتصادية شاملة، ويتمتعان بعلاقات تاريخية وثقافية قوية، كما يؤمنان بأن توحيد الجهود وترسيخ قيم الإنسانية، يصبان في مصلحة ازدهار واستقرار الشعوب، ويدعمان النمو الاقتصادي المستدام.

العلاقات الإماراتية التركية تعكس نهج الدولة في بناء شراكات قوية قائمة على أسس التنمية المستدامة والازدهار، والاحترام المتبادل، وتمثل أنموذجاً للعمل بشراكة لمواجهة التحديات المشتركة التي تقف عائقاً أمام إحلال التنمية، خاصة أن البلدين داعمان أساسيان لأي خطوة تعزز أسباب السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.