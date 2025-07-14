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موروثنا الوطني

موروثنا الوطني
15 يوليو 2025 00:15

مهرجان ليوا للرطب الذي افتتح دورته الـ21، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، يحتفي، عبر مسابقات ومشاركات وعروض تقام سنوياًَ، بموسم جني الرطب، وما يمثله من قيم الهوية الوطنية، وتعزيزه لنقل المعرفة الزراعية، إضافة إلى دوره في ترسيخ المكانة التاريخية لشجرة النخيل والمحافظة عليها، كما يبرز تراثنا الثقافي، انسجاماً مع  أهداف عام المجتمع.
زيارة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للمهرجان الذي يوفر منصة تجمع المزارعين والخبراء ورواد الصناعات الزراعية، تسلط الضوء على تشجيع القيادة الرشيدة لتنظيم مثل هذه الفعاليات لأهميتها في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، ودعم أصحاب المزارع، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، إلى جانب تفعيل وتنشيط الحركة الاقتصادية في المجتمعات المحلية، ودعم الأسر المنتجة في المنطقة.
زراعة النخيل ترتبط بشكل وثيق بالعادات والتقاليد الأصيلة للمجتمع الإماراتي، وقيمه، وأمنه الغذائي، كما كان لها أثر كبير في النهضة الزراعية التي حققتها الدولة، لذلك حظيت بالدعم واهتمام القيادة الرشيدة، لتشجيع المزارعين على الاهتمام بجودة إنتاج الرطب، وتوعيتهم بطرق الزراعة الحديثة، وتحفيز جهودهم للمحافظة على هذه الشجرة، كجزء أصيل في الموروث الوطني.

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