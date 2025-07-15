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الرياضة

«قائد ليفربول» ينضم إلى برنتفورد

«قائد ليفربول» ينضم إلى برنتفورد
15 يوليو 2025 13:13

لندن (رويترز)
قال نادي برنتفورد اليوم، إن جوردان هندرسون لاعب خط وسط ليفربول السابق انضم إلى الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بموجب عقد يمتد لموسمين، بعد أيام من رحيله عن أياكس الهولندي.
وأكد أياكس فسخ عقد هندرسون، الذي كان من المقرر أن ينتهي في يونيو من العام المقبل، بأثر فوري يوم الخميس الماضي.
وسيعزز اللاعب الإنجليزي الدولي (35 عاماً) خيارات برنتفورد في خط الوسط، بعد انتقال قائد الفريق السابق كريستيان نورجارد إلى أرسنال.
وقال هندرسون في بيان: «أنا سعيد لانتقالي إلى هنا، أنا متحمس جداً للبدء والانطلاق.. كان من الواضح أنني أريد القدوم إلى هنا، وكان قراراً سهلاً في النهاية».
وأضاف: «سأبذل قصارى جهدي لنقل خبراتي، خاصة للاعبين الشبان، ولكن في الوقت نفسه، ما زلت بحاجة إلى تقديم أداء جيد، والقيام بعملي على أرض الملعب».
ويعود هندرسون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد عامين من الغياب، إثر رحيله عن ليفربول في عام 2023 لينضم إلى الاتفاق السعودي، وهي فترة لم تستمر سوى ستة أشهر.
وانتقل بعد ذلك إلى أياكس الذي شارك معه في 57 مباراة، وسجل هدفاً واحداً، خلال فترته مع الفريق الهولندي.
واستدعي هندرسون في مارس الماضي بشكل مفاجئ لمنتخب إنجلترا في أول تشكيلة للمدرب الجديد توماس توخيل، بعد استبعاده من بطولة أوروبا 2024.

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